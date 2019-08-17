Fenerbahçe’de kadro şekilleniyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Gazişehir Gaziantep maçı öncesi ilk 11’ini belirlemeye çalışıyor. Kadıköy'de oynanacak maç öncesinde sarı lacivertlilerde defanstaki kurgu belirsizliğini koruyor.
Sakatlığı bulunan Serdar Aziz forma giyemeyecek. Takımla çalışmalara başlayan yeni transfer Zanka’nın da kadroya alınabileceği belirtiliyor.
Son hazırlık maçlarında Sadık-Jailson ikilisini savunmanın ortasında deneyen Ersun Yanal'ın, Gazişehir karşısına da bu ikili ile çıkmayı düşündüğü öğrenildi.
Sağ bekte Isla, sol bekte ise sakatlığı bulunan Hasan Ali Kaldırım’ın yokluğunda Dirar ilk seçenek olacak.
Orta sahada ise Ozan Tufan ve Emre Belözoğlu'nun yanı sıra Moses ve Rodrigues’in forma giymesi bekleniyor. Max Kruse ve Vedat Muriç’in de 11'de yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.
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