Başarılı masa tenisçi gözünü olimpiyata dikti

Masa tenisine 10 yaşında beden eğitimi öğretmeninin teşvikiyle başlayan ve kısa sürede önemli başarılara imza atan Kayseri Kocasinan Belediyespor oyuncusu Özge Yılmaz, 17 yaşında olmasına rağmen ulusal ve uluslararası turnuvalarda kazandığı madalyalarla dünyada adından söz ettiriyor.

Henüz yıldızlar kategorisinde mücadele ederken A Milli Takım'a davet edilen ve turnuvalara katılan Özge, Avrupa şampiyonasında yıldızlar kategorisinde "tek kadın top 10"da ikincilik, çiftlerde ve takım mücadelesinde üçüncülük elde etti. Özge, dünyanın en iyi sporcularının yer aldığı Uluslararası Masa Tenisi Federasyonunun (ITTF) eğitim kampına katılma başarısı da gösterdi.

Yıldızlar kategorisi sporcusu olarak Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda final oynayan tek sporcu unvanıyla tarihe geçen Özge, Karadağ'da düzenlenen Balkan Masa Tenisi Şampiyonası'nda tarihinde ilk kez Balkan şampiyonu olan A Milli Kadın Takımı'nın en önemli parçası olmayı da başardı.

"Zor ama başarabileceğime inanıyorum"

Milli sporcu Özge Yılmaz, 7 yıldır masa tenisi oynadığını, birçok ulusal ve uluslararası şampiyonada dereceler elde ettiğini söyledi.

Beden eğitimi öğretmeninin teşvikiyle 10 yaşında masa tenisi oynamaya başladığını anlatan Özge, "Elde ettiğim başarılar beni mutlu ediyor, konsantrasyonumu artırıyor ve diğer maçlara daha iyi hazırlanıyorum." dedi.

Özge, son olarak Karadağ'da düzenlenen Büyükler Balkan Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazandığını aktardı.

"Balkan Şampiyonası'nda takımlarda, çiftlerde ve ferdi olmak üzere üç kategoride birinci oldum. Güzel bir duygu. Şu an dünya sıralamasında 156'ncı sıradayım. Bu benim için aslında büyük bir başarı, çünkü benim kategorim gençler olmasına rağmen ben büyüklerde yarışıyorum. Bundan sonraki hedefim 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na gitmek. Katılma olasılığım yüksek. Birkaç maç alırsam ilk 100'e girebilirim. Zor ama başarabileceğime inanıyorum. Tabi 2020 Olimpiyatları'na katılırsam ilk Türk sporcu olacağım. Bu da beni daha motive ediyor. Hedefim sadece oralara gitmek değil katıldığımda başarılar elde edip madalya da almak."

"Türkiye tarihinde bir ilke imza atacak"

Özge'nin antrenörü Halil Adak da ortaokulda keşfettikleri sporcunun Türkiye tarihinde elde edilmemiş başarılara imza attığına dikkati çekti.

Milli sporcunun henüz yıldız kategorisindeyken A Milli Takım'da oynamaya başladığını belirten Adak, "Özge, bütün favori sporcuları erken yaşta yenmeyi başardı. Son 5 yıldır uluslararası müsabakalarda önemli başarılar elde etti. Bu süreç kolay olmadı. Özge ve ailesi çok ciddi fedakarlık yaptı." diye konuştu.

Adak,Özge'nin olimpiyat kotasına çok yakın olduğunu, bunu başarırsa sporcusunun yine bir ilke imza atacağını vurguladı.

"Özge dünya sıralamasında 156'ncı sırada ve puanının yükselmesi 2-3 galibiyete bakıyor. İnşallah bu çalışma temposuyla gidersek daha iyi başarılara imza atacaktır. Olimpiyatlarda asıl hedefimiz 2024 ama biz başarıyı daha erken yakalamak istiyoruz. Özge de 2020 Olimpiyatları'na katılmayı çok istiyor. Masa tenisinde olimpiyatlarda, Türkiye'yi devşirme sporcular temsil etmişti. Özge bunu başarırsa bir ilke imza atacak ve olimpiyatlarda yarışan ilk yerli sporcu olacak. Tabii bunun Kayseri'den olacak olması da bizi ayrıca mutlu ediyor."