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Fenerbahçe rakiplerine karşı üstün
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FENERBAHÇE RAKİPLERİNE KARŞI ÜSTÜN

Fenerbahçe rakiplerine karşı üstün

2019-2020 sezonuna Gazişehir Gaziantep maçıyla başlayacak Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon mücadele eden ve daha önce karşılaştığı bütün rakiplerine galibiyet sayısı bakımından üstünlük kurdu.

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Gazişehir Gaziantep ile ilk kez karşılaşacak Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde galibiyet sayısı açısından önemli rakiplerinden Beşiktaş'ın 46-39, Galatasaray'ın 50-33, Trabzonspor'un da 37-23 önünde bulunuyor.

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de mücadele edecek takımlar içinde en fazla MKE Ankaragücü'nü mağlup etti. Başkent ekibiyle 100 maçta karşı karşıya gelen sarı-lacivertiler, renktaşını 63 kez mağlup etmeyi başardı.

Fenerbahçe'nin ligde bu sezonki rakipleri içinde en fazla gol attığı takım da MKE Ankaragücü oldu. İstanbul'un sarı-lacivertli ekibi, başkent temsilcisinin ağlarını 185 kez havalandırdı.

En çok Beşiktaş'a yenildi

Sarı-lacivertliler, lig tarihinde en çok, 126 kezle Beşiktaş'la karşılaştı.

Lig tarihinde en fazla yenilgiyi 39 kezle Beşiktaş'a karşı alan sarı-lacivertliler, en çok golü de siyah-beyazlı rakibinden yedi. Fenerbahçe, Beşiktaş'ın attığı 140 gole engel olamadı.

Fenerbahçe, bu sezon ligde yer alan diğer 17 takımın 16'sıyla daha önce karşılaştı. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in yeni ekibi Gazişehir Gaziantep'le ise tarihinde ilk maçlarını bu sezon oynayacak.

Fenerbahçe'nin, 2019-2020 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek takımlarla lig tarihinde yaptığı maçlarda ortaya çıkan performans tablosu şöyle:
 

            Takımlar   O  G  B  M   A   Y
Beşiktaş 126 46 41 39 141 140
Galatasaray 124 50 41 33 157 119
MKE Ankaragücü 100 63 27 10 185   66
Trabzonspor   92 37 32 23 125   92
Gençlerbirliği   90 45  30  15  157   94
Göztepe   50 24 18   8   79   31
İstikbal Mobilya Kayserispor   46 28 10   8  103   48
Antalyaspor   46 31   8   7   85   38
Yukatel Denizlispor   38 25   9   4   87   33
Konyaspor   36 29   3   4   97   40
Çaykur Rizespor   36 21   8   7   71   37
Kasımpaşa   32 25   4   3   78   28
Demir Grup Sivasspor   26 17   5   4   61   33
Medipol Başakşehir   22  10   4   8   29   26
Alanyaspor    6   4   1   1   9   5
Yeni Malatyaspor    4    3   -   1   8   4
Gazişehir Gaziantep    -   -   -   -   -   -


 

 

Fenerbahçe'nin, 2019-2020 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek takımlarla lig tarihinde yaptığı maçlarda ortaya çıkan performans tablosu şöyle:
 

            Takımlar   O  G  B  M   A   Y
Beşiktaş 126 46 41 39 141 140
Galatasaray 124 50 41 33 157 119
MKE Ankaragücü 100 63 27 10 185   66
Trabzonspor   92 37 32 23 125   92
Gençlerbirliği   90 45  30  15  157   94
Göztepe   50 24 18   8   79   31
İstikbal Mobilya Kayserispor   46 28 10   8  103   48
Antalyaspor   46 31   8   7   85   38
Yukatel Denizlispor   38 25   9   4   87   33
Konyaspor   36 29   3   4   97   40
Çaykur Rizespor   36 21   8   7   71   37
Kasımpaşa   32 25   4   3   78   28
Demir Grup Sivasspor   26 17   5   4   61   33
Medipol Başakşehir   22  10   4   8   29   26
Alanyaspor    6   4   1   1   9   5
Yeni Malatyaspor    4    3   -   1   8   4
Gazişehir Gaziantep    -   -   -   -   -   -


 

 
 
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