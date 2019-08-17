Fenerbahçe rakiplerine karşı üstün

Gazişehir Gaziantep ile ilk kez karşılaşacak Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde galibiyet sayısı açısından önemli rakiplerinden Beşiktaş'ın 46-39, Galatasaray'ın 50-33, Trabzonspor'un da 37-23 önünde bulunuyor.
Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de mücadele edecek takımlar içinde en fazla MKE Ankaragücü'nü mağlup etti. Başkent ekibiyle 100 maçta karşı karşıya gelen sarı-lacivertiler, renktaşını 63 kez mağlup etmeyi başardı.
Fenerbahçe'nin ligde bu sezonki rakipleri içinde en fazla gol attığı takım da MKE Ankaragücü oldu. İstanbul'un sarı-lacivertli ekibi, başkent temsilcisinin ağlarını 185 kez havalandırdı.
En çok Beşiktaş'a yenildi
Sarı-lacivertliler, lig tarihinde en çok, 126 kezle Beşiktaş'la karşılaştı.
Lig tarihinde en fazla yenilgiyi 39 kezle Beşiktaş'a karşı alan sarı-lacivertliler, en çok golü de siyah-beyazlı rakibinden yedi. Fenerbahçe, Beşiktaş'ın attığı 140 gole engel olamadı.
Fenerbahçe, bu sezon ligde yer alan diğer 17 takımın 16'sıyla daha önce karşılaştı. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in yeni ekibi Gazişehir Gaziantep'le ise tarihinde ilk maçlarını bu sezon oynayacak.
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