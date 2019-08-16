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Mert Çetin'den veda fotoğrafı
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MERT ÇETİN'DEN VEDA FOTOĞRAFI

Mert Çetin'den veda fotoğrafı

Gençlerbirliği’nden Roma’ya transfer olan Mert Çetin, kulüp personeliyle vedalaştı.

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Gençlerbirliği’nden Roma’ya transfer olan Mert Çetin, Roma yolculuğu öncesi Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’nde kulüp personeliyle bir araya geldi.

Duygusal bir ortamda gerçekleşen vedanın ardından Mert , kulüp personeliyle hatıra fotoğrafı çektirdi.  
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