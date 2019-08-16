Osmanlıspor, Boluspor maçına hazır

TFF 1. Lig’in ilk haftasında yarın sahasında Boluspor’u ağırlayacak olan başkent ekibi bu maçın hazırlıklarını tamamladı.
Osmanlıspor, yarın Yenikent Osmanlı Stadı’nda Boluspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.
Teknik direktör Mustafa Dalcı yönetimindeki antrenman yaklaşık olarak 1 saat sürdü. Serbest ısınma koşusuyla başlayan antrenman koordinasyon çalışmasıyla devam etti.
5’e 2 top kapma oyununa geçen mor-sarılı oyuncular saha kenarında yapılan sprint çalışmasının ardından yapılan bireysel şut çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.
Haftanın son antrenmanına tedavisi devam eden Tugay Kacar katılmazken bu oyuncu takımdan ayrı bireysel antrenman yaptı.
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