Yiğiner'den Bakan Çavuşoğlu ziyareti

T.C. Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan seyahati öncesi resmi konutunda, Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile birlikte sarı-lacivertli camianın sevilen isimlerinden Emre Bolluk’u kabul etti.

Başkan Mehmet Yiğiner ve beraberindeki heyeti samimi bir şekilde karşılayan Bakan Çavuşoğlu'nun ilk cümlesi “Gururluyuz, güçlüyüz. Çünkü; Ankaragüçlüyüz” oldu.

“Bankalar Birliği yapılandırması ve MKE sponsorluğunun takipçisi olacağım”

Türk futbolunu ve kulüpleri yakından izleyen Bakan Çavuşoğlu, MKE Ankaragücü’nü özellikle takip ettiğini ve bundan sonra daha da yakından gözlemleyeceğini ifade etti. Sözlerinin devamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da Türk futbolunu önemsediğini ve gelişimi için devletimizin tüm kurumlarını görevlendirdiğini belirtti. Bu doğrultuda Bankalar Birliği’nin kulüplerin borçlarının yapılandırılması sürecini başlattığını ifade etti.

Konuşmalarının devamında Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu sponsorluğu ve Ankaragücü için Bankalar Birliği yapılandırması ile ilgili Başkan Mehmet Yiğiner’den bilgi alan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, her iki sürecin de takipçisi olacağını ifade etti.

Başkan Yiğiner’den Çavuşoğlu’na teşekkür

Ankaragücü ile ilgili hassas konuları yakından takip eden ve çözüm odaklı tavır sergilediğini gösteren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na teşekkürlerini sunduğunu belirten Başkan Mehmet Yiğiner, “MKE Ankaragücü, ülkemizin ve başkentimizin önemli değerlerinden olan tarihi geçmişi bulunan bir kulüptür. Mevcut dönemde geçmişten gelen sorunların kalıntıları var. Biz de bütün gücümüz ile hem geçmişten gelen sorunları gidermenin hem de mevcut dönemimizde takımımızı daha da ileriye götürmenin mücadelesini veriyoruz. Devletimizin her zaman kulüplerimizin yanında olduğunu biliyoruz. Bu doğrultuda da Sayın Bakanımızın kulübümüz ile ilgili düşünceleri ve hassas konularımızın çözüme kovuşması adına verdiği sözler camiamız adına bizleri mutlu etmiştir” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu’ndan Ankaragücü’ne kombine desteği

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, taraftarların kombine alarak kulübüne sahip çıkması gerektiğini ve böylelikle Türk futbolunun daha da hızlı gelişeceğini belirtti ve bu doğrultuda 20 tane kombine bilet alarak camianın sevilen ismi Emre Bolluk’a hediye etti. Eski bir EGO Spor oyuncusu olan Bakan Çavuşoğlu, Başkan Mehmet Yiğiner ve Emre Bolluk’a en yakın zamanda Ankaragücü’nün maçına gelerek tribünden başkent ekibine destek olacağını belirtti.

Başkan Yiğiner’den Bakan Çavuşoğlu'na Ankaragücü forması

Ziyaretin sonunda Başkan Mehmet Yiğiner, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na üzerinde isminin yazılı olduğu 07 numaralı Ankaragücü forması hediye ederek, birlik ve beraberliğin bundan sonraki süreçte de devam edeceğini söyledi.