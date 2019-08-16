Mert Çetin resmen Roma'da

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Gençlerbirlikli1923

16 Ağustos 201920:06

Bir sene daha oynasa çok daha yüksek bir ücretle gönderebilirdik hem de oyun olarak bize çok faydası olurdu. Tabi yine de sevindirici özellikle Mert adına. Potansiyeli çok yüksek gelişimine devam ederse 2-3 sene sonra 50-60milyon euro'ya transfer haberini duyabiliriz. Ayrıca istanbul takımları yerine direk yurtdışına üstelik Roma gibi önemli bir kulübe gitmesi de ayrı sevindirici. Umarım bundan sonra da direk yurtdışına oyuncu göndeririz hem oyuncular için hem taraftar için en güzeli bu şekilde olur. Bu transfer de gösterdi ki altyapımızdan oyunculara şans vermemiz onlara güvenmemiz çok önemli. Oyuncu oynadıkça kendini geliştirebilir. Bizim de potansiyelli oyuncularımızı kesinlikle lig kupa ayırt etmeden oynatmamız lazım.