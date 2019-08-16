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Mert Çetin resmen Roma'da
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MERT ÇETİN RESMEN ROMA'DA

Mert Çetin resmen Roma'da

Serie A ekibi Roma, Gençlerbirliği'nden Mert Çetin'i kadrosuna kattığını açıkladı.

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Serie A ekibi Roma, Gençlerbirliği'nden Mert Çetin'i kadrosuna kattığını açıkladı.

İtalya Serie A kulüplerinden Roma, Gençlerbirliği'nde forma giyen Yıldırım Mert Çetin'i kadrosuna kattığını açıkladı.

İtalyan ekibi, 22 yaşındaki oyuncuyu 3 milyon Euro karşılığında 5 yıllığına renklerine bağladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Mert Çetin'in 5 milyon Euro'nun üzerinde başka bir takıma transfer olması halinde Gençlerbirliği'nin transfer ücretinden yüzde 10 pay alacağı belirtildi. Mert Çetin, yeni kulübünde 15 numaralı formayı giyecek.

"Roma'nın büyüklüğünü biliyorum"

Öte yandan Mert Çetin imza töreninde yaptığı açıklamada, "Roma'nın büyüklüğünü biliyorum. Burada olduğum için çok mutluyum, gerçekten kelimelerle tanımlayamayacağım bir his. Kulübün ve taraftarların umutlarına ayak uydurabileceğime eminim" ifadelerini kullandı.
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Gençlerbirlikli1923
16 Ağustos 201920:06
Bir sene daha oynasa çok daha yüksek bir ücretle gönderebilirdik hem de oyun olarak bize çok faydası olurdu. Tabi yine de sevindirici özellikle Mert adına. Potansiyeli çok yüksek gelişimine devam ederse 2-3 sene sonra 50-60milyon euro'ya transfer haberini duyabiliriz. Ayrıca istanbul takımları yerine direk yurtdışına üstelik Roma gibi önemli bir kulübe gitmesi de ayrı sevindirici. Umarım bundan sonra da direk yurtdışına oyuncu göndeririz hem oyuncular için hem taraftar için en güzeli bu şekilde olur. Bu transfer de gösterdi ki altyapımızdan oyunculara şans vermemiz onlara güvenmemiz çok önemli. Oyuncu oynadıkça kendini geliştirebilir. Bizim de potansiyelli oyuncularımızı kesinlikle lig kupa ayırt etmeden oynatmamız lazım.
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