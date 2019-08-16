Trabzonspor, Sturridge ile anlaştı

29 yaşındaki forvet oyuncusunun, annesi ve menajerlik haklarını elinde bulunduran amcası ile Trabzon'da yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı.
Prensip anlaşmasına varılan Daniel Sturridge'nin de önümüzdeki günlerde Trabzon'a gelmesi bekleniyor.
Edinilen bilgiye göre bordo-mavili ekip, yıldız oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Sturridge, 1.5 milyon euro maaş ve imza parası ödenecek.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.