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Trabzonspor, Sturridge ile anlaştı
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TRABZONSPOR, STURRİDGE İLE ANLAŞTI

Trabzonspor, Sturridge ile anlaştı

Trabzonspor, İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool ile sözleşmesi sona eren ve serbest statüde yer alan forvet oyuncusu Daniel Sturridge ile anlaştı.

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29 yaşındaki forvet oyuncusunun, annesi ve menajerlik haklarını elinde bulunduran amcası ile Trabzon'da yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı.

Prensip anlaşmasına varılan Daniel Sturridge'nin de önümüzdeki günlerde Trabzon'a gelmesi bekleniyor.

Edinilen bilgiye göre bordo-mavili ekip, yıldız oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Sturridge, 1.5 milyon euro maaş ve imza parası ödenecek.

 
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