Trabzonspor, Sturridge ile anlaştı

29 yaşındaki forvet oyuncusunun, annesi ve menajerlik haklarını elinde bulunduran amcası ile Trabzon'da yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı.

Prensip anlaşmasına varılan Daniel Sturridge'nin de önümüzdeki günlerde Trabzon'a gelmesi bekleniyor.

Edinilen bilgiye göre bordo-mavili ekip, yıldız oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Sturridge, 1.5 milyon euro maaş ve imza parası ödenecek.