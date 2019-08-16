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Akhisarspor'dan forvet transferi
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AKHİSARSPOR'DAN FORVET TRANSFERİ

Akhisarspor'dan forvet transferi

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor, Bosna Hersekli forvet İrfan Hadzic'i transfer etti.

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Akhisarspor'dan yapılan açıklamaya göre, Hadzic ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

26 yaşındaki forvet oyuncusu, geçen yıl ülkesinde Zrinjski Mostar takımında forma giymişti.

 
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