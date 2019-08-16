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Rakamlarla Fenerbahçe'nin lig tarihi
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RAKAMLARLA FENERBAHÇE'NİN LİG TARİHİ

Rakamlarla Fenerbahçe'nin lig tarihi

Fenerbahçe, geride kalan 61 sezonda en farklı galibiyetlerini 8-1 ve 7-0'lık skorlarla aldı. Bir maçta en fazla 8 gol atan sarı-lacivertliler, üst üste en fazla 12 maç kazandı.

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Süper Lig'de 2019-2020 sezonuna 19 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Göztepe maçıyla başlayacak Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini 8-1 ve 7-0'lık sonuçlarla aldı.

Geride kalan 61 sezonda en farklı skorlu yenilgilerini 6-1 ve 5-0 ile alan Fenerbahçe, bir maçta kalesinde en fazla 6 gol gördü. Bir maçta en fazla 8 gol atan sarı-lacivertliler, üst üste en fazla 12 karşılaşma kazandı, 3 müsabaka yitirdi.

Toplamda üst üste 31 maç yitirmeyen sarı-lacivertliler, buna karşın en uzun süre 9 karşılaşma galibiyet alamadı. Lig tarihinde 12 maç üst üste kalesinde gol görmeyen Fenerbahçe, en uzun süre art arda 5 müsabakada gol yollarında suskun kaldı. Fenerbahçe ayrıca, kalesini üst üste 14 maçta gole kapatamadı.

En farklı skorlu galibiyetleri

Fenerbahçe, lig tarihinde en farklı skorlu galibiyetlerini 7 farkla aldı.

Sarı-lacivertlilerin en farklı skorlu galibiyetleri şöyle:

Sezon Tarih Maç Sonuç
1993-1994  01.05.1994  Fenerbahçe-Samsunspor 8-1
1994-1995 20.11.1994 Fenerbahçe-Kayserispor 8-1 (İzmir'de)
1984-1985 07.10.1984 Fenerbahçe-Denizlispor 7-0
1996-1997 25.05.1997 Fenerbahçe-Denizlispor 7-0
1997-1998 14.12.1997 Fenerbahçe-Şekerspor 7-0
2004-2005 20.02.2005 Fenerbahçe-Kayserispor 7-0
2008-2009 14.02.2009 Fenerbahçe-Hacettepe 7-0
2017-2018 14.05.2018 Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe  0-7

En farklı skorlu yenilgileri

Fenerbahçe, lig tarihinde en farklı skorlu yenilgileri 5 farkla yaşadı.

Sarı-lacivertlilerin lig tarihinde en farklı skorlu mağlubiyetleri şöyle:

Sezon Tarih Maç Sonuç
1990-1991  26.08.1990  Fenerbahçe-Aydınspor 1-6
1960-1961 18.12.1960 Galatasaray-Fenerbahçe 5-0
1989-1990 07.01.1990 Fenerbahçe-Beşiktaş 1-5
1999-2000 27.02.2000 Gaziantepspor-Fenerbahçe  5-1
1985-1986 22.12.1985 Samsunspor-Fenerbahçe 4-0
1986-1987 02.11.1986 Samsunspor-Fenerbahçe 4-0
1986-1987 16.05.1987 Beşiktaş-Fenerbahçe 4-0
1987-1988 20.09.1987 Fenerbahçe-Eskişehirspor 0-4
1987-1988 21.11.1987 Fenerbahçe-Beşiktaş 0-4

En çok gol attığı maçlar

Fenerbahçe, lig tarihinde bir maçta en fazla 8 gol attı.

Sarı-lacivertlilerin ligde en çok gol attığı maçlar şöyle:

Sezon Tarih Maç Sonuç
1991-1992  16.05.1992  Fenerbahçe-Gaziantepspor 8-4
1993-1994 01.05.1994 Fenerbahçe-Samsunspor 8-1
1994-1995 20.11.1994 Fenerbahçe-Kayserispor (İzmir) 8-1
1984-1985 07.10.1984 Fenerbahçe-Denizlispor 7-0
1988-1989 25.03.1989 Eskişehirspor-Fenerbahçe 2-7
1996-1997 25.05.1997 Fenerbahçe-Denizlispor 7-0
1997-1998 14.02.1997 Fenerbahçe-Şekerspor 7-0
1960-1961 15.10.1960 Karşıyaka-Fenerbahçe 1-7
1974-1975 22.12.1974 Fenerbahçe-Göztepe 7-1
1992-1993 06.12.1992 Fenerbahçe-Karşıyaka 7-1
2002-2003 17.11.2002 Fenerbahçe-Bursaspor (Ankara) 7-1
2003-2004 23.08.2003 Fenerbahçe-Elazığspor 7-1
2004-2005 20.02.2005 Fenerbahçe-Kayserispor 7-0
2008-2009 14.02.2009 Fenerbahçe-Hacettepe 7-0
2017-2018 14.05.2018 Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe  0-7

En çok gol yediği maçlar

Fenerbahçe, lig tarihinde bir maçta en fazla 6 gol yedi.

Sarı-lacivertlilerin ligde en çok gol yediği maçlar şöyle:

Sezon Tarih Maç Sonuç
1990-1991  26.08.1990  Fenerbahçe-Aydınspor 1-6
1960-1961 18.12.1960 Galatasaray-Fenerbahçe 5-0
1989-1990 07.01.1990 Fenerbahçe-Beşiktaş 1-5
1990-1991 06.10.1990 Fenerbahçe-Trabzonspor 3-5
1999-2000 27.02.2000 Gaziantepspor-Fenerbahçe  5-1
2005-2006 15.04.2006 Manisaspor-Fenerbahçe 5-3

En gollü maçları

Fenerbahçe'nin ligdeki en gollü maçında sporseverler toplam 12 gol gördü. Aynı zamanda lig tarihinin en gollü maçında Fenerbahçe, Gaziantepspor'u 8-4 yendi.

Sarı-lacivertli takımın ligdeki en gollü maçları şöyle:

Sezon Tarih Maç Sonuç
1991-1992  16.05.1992  Fenerbahçe-Gaziantepspor 8-4
1988-1989 25.03.1989 Eskişehirspor-Fenerbahçe 2-7
1993-1994 01.05.1994 Fenerbahçe-Samsunspor 8-1
1994-1995 20.11.1994 Fenerbahçe-Kayserispor (İzmir)  8-1

Kazanma serisi

Fenerbahçe'nin üst üste maç kazanma serisi 12 maç olarak gerçekleşti. Sarı-lacivertli takım 2005-2006 sezonunda 3 ile 14. haftalar arası rakiplerine puan kaybetmedi.

Sezon Tarih Maç Sonuç
2005-2006  21.08.2005  Çaykur Rizespor-Fenerbahçe 1-2
  27.08.2005 Fenerbahçe-Samsunspor 5-2
  10.09.2005 Fenerbahçe-Ankaraspor 2-1
  18.09.2005 Beşiktaş-Fenerbahçe 1-2
  24.09.2005 Fenerbahçe-Kayserispor 3-0
  01.10.2005 Konyaspor-Fenerbahçe 2-4
  15.10.2005 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü  2-1
  23.10.2005 Malatyaspor-Fenerbahçe 0-3
  29.10.2005 Fenerbahçe-Gaziantepspor 1-0
  06.11.2005 Sivasspor-Fenerbahçe 2-3
  19.11.2005 Fenerbahçe-Manisaspor 2-1
  27.11.2005 Galatasaray-Fenerbahçe 0-1

Yenilgi serisi

Fenerbahçe, lig tarihinde şimdiye dek üst üste en çok 3 maç yitirdi. Sarı-lacivertliler, 57 yıllık lig geçmişinde 4 ayrı dönemde bu başarısızlığı yaşadı. 1966-1967, 1980-1981, 1992-1993 ve 2018-2019 sezonlarında üst üste 3 maçtan puansız ayrıldı.

Yenilmezlik serisi

Fenerbahçe'nin lig tarihinde üst üste yenilmezlik serisi 31 maç. Sarı-lacivertliler, 1963-1964 sezonunun 23. haftasıyla, 1964-1965 sezonunun 19. haftaları arasında üst üste oynadığı 31 maçta rakiplerine yenilmedi.

Kazanamama serisi

Fenerbahçe'nin lig tarihinde üst üste kazanamama serisi 9 maç oldu.

Sarı-lacivertliler, 2002-2003 sezonunda 23. haftadan itibaren 9 maç üst üste 3 puana hasret kaldı.

Sezon Tarih Maç Sonuç
2002-2003 08.03.2003 Galatasaray-Fenerbahçe 2-0
  15.03.2003 Elazığspor-Fenerbahçe 3-3
  22.03.2003 Fenerbahçe-Altay 0-1
  06.04.2003 Adanaspor-Fenerbahçe 3-1
  13.04.2003 Fenerbahçe-Gençlerbirliği 3-3
  16.04.2003 Denizlispor-Fenerbahçe 1-1
  20.04.2003 Beşiktaş-Fenerbahçe 2-0
  26.04.2003 Fenerbahçe-Samsunspor 1-1
  03.05.2003 Bursaspor-Fenerbahçe 2-1

Gol yememe serisi

Fenerbahçe'nin lig tarihinde en uzun süre gol yememe serisi 12 maç olarak gerçekleşti.

Sarı-lacivertli ekip, 1967-1968 sezonunda 15 ile 26. haftalar arası kalesini gole kapadı.

Sezon Tarih Maç Sonuç
1967-1968  31.12.1967  Fenerbahçe-Mersin İdmanyurdu  1-0
  07.01.1968 Şekerspor-Fenerbahçe 0-0
  03.02.1968 Fenerbahçe-Feriköy 1-0
  11.02.1968 Fenerbahçe-Vefa 0-0
  18.02.1968 Fenerbahçe-Eskişehirspor 3-0
  25.02.1968 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe 0-2
  03.03.1968 Fenerbahçe-Galatasaray 3-0
  09.03.1968 Fenerbahçe-Altay 1-0
  17.03.1968 Fenerbahçe-Ankara Demirspor 0-0
  24.03.1968 Fenerbahçe-Gençlerbirliği 0-0
  31.03.1968 Bursaspor-Fenerbahçe 0-1
  14.04.1968 Fenerbahçe-PTT 2-0

Gol yeme serisi

Fenerbahçe, lig tarihinde en uzun süre 14 maç üst üste kalesinde gol gördü.

Sarı-lacivertliler 2016-2017 sezonun son 6 haftasıyla, 2017-2018 sezonunun ilk 8 haftasında toplam 14 maç kalesini gole kapatamadı.

Gol atma serisi

Fenerbahçe, lig tarihinde üst üste 34 maçta gol atma başarısı gösterdi.

Sarı-lacivertli takım, 27'si 1988-1989 sezonunun sonunda, 7'si de 1989-1990 sezonun başında olmak üzere toplam 34 lig maçında rakip fileleri en az 1 kez havalandırdı.

Golsüzlük serisi

Fenerbahçe, lig tarihinde en fazla 5 maçta üst üste gol atamadı.

Sarı-lacivertli takım, 1980-1981 sezonunda 19 ile 23. haftalar arası gol yollarında suskun kaldı.

Sezon Tarih Maç Sonuç
1980-1981  22.02.1981  Fenerbahçe-Galatasaray  0-1
  01.03.1981 Trabzonspor-Fenerbahçe 0-0
  08.03.1981 Fenerbahçe-Kocaelispor 0-0
  15.03.1981 Altay-Fenerbahçe 0-0
  29.03.1981 Fenerbahçe-Beşiktaş 0-1
 
 
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