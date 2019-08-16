Passolig'de Galatasaray zirvede

Süper Lig Cemil Usta sezonunda heyecan bu hafta başlıyor. Takımlar, ligde 34 hafta boyunca toplamda 306 karşılaşmaya çıkacak. Bunun yanında Avrupa sahnesini de göz önüne aldığımızda futbolseverleri dolu dolu bir sezon bekliyor.
Bu heyecanı yerinde yaşayabilmek için gerekli olan Passolig kartına en fazla ilgi gösteren taraftar ise Galatasaraylılar oldu.
Kulüplerin sattığı toplam Passolig sayısında sarı-kırmızılılar, 964 bin 331 bilet ile ilk sırada bulunuyor. İkinci sırada bulunan Fenerbahçe 896 bin 730, üçüncü sıradaki Beşiktaş ise 753 bin 172 elektronik bilet satışı gerçekleştirildi.
Süper Lig'in yeni takımlarından Yukatel Denizlispor'un taraftarları 43 bin 498, Gazişehir Gazintep'in 36 bin 8, Gençlerbirliği'nin ise 20 bin 163 kart alarak takımlarına destek oldu.
Ligde en az Passolig'e sahip olan ekip ise 16 bin 272 ile Kasımpaşa olarak yer alıyor.
Süper Lig’de yer alan takımların sattığı Passolig sayısı şu şekilde:
Galatasaray: 964 bin 331
Fenerbahçe: 896 bin 730
Beşiktaş: 753 bin 172
Trabzonspor: 270 bin 735
Atiker Konyaspor: 139 bin 182
Antalyaspor: 104 bin 661
Yeni Malatyaspor: 69 bin 747
Kayserispor: 66 bin 682
Göztepe: 66 bin 383
Demir Grup Sivasspor: 58 bin 216
Medipol Başakşehir: 52 bin 122
Yukatel Denizlispor: 43 bin 498
Çaykur Rizespor: 42 bin 962
MKE Ankaragücü: 41 bin 596
Aytemiz Alanyaspor: 37 bin 991
Gazişehir Gaziantep: 36 bin 008
Gençlerbirliği: 20 bin 163
Kasımpaşa: 16 bin 272
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