Ankaragücü'nde forma numaraları belli oldu

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sağduyulu taraftar

16 Ağustos 201916:47

forvet seleznov, emrah başsan ve smuga kanat oyuncuları ,kaleci jovanoviç, orta sahaya da bir kıvrak topa sahip olan adam eksiltebilen brezilyalı . hırslı hoca olarak da ibrahim üzülmez. olay tamamdır.galibiyet primini daya . taraftarla buzları erit fiyatlalrı düşür stad dolsun.maaşları da gününde öde .ilk 10 garanti. reçete budur.