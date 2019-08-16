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Ankaragücü'nde forma numaraları belli oldu
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ANKARAGÜCÜ'NDE FORMA NUMARALARI BELLİ OLDU

Ankaragücü'nde forma numaraları belli oldu

Ankaragücü'nde yeni sezon öncesi forma numaraları belli oldu.

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Transfer yasağını henüz kaldıramayan ancak mevcut kadroyu elinde tutmayı başaran Ankaragücü’nde forma numaraları belli oldu.

Aykan Atik yönetiminde lige hazırlanan Ankaragücü’nde yeni sezon öncesi takımda yer alan oyuncuların giyeceği forma numaraları şu şekilde:

1. Korcan Çelikay

2. Yalçın Ayhan

3. Sedat Ağçay

4. Mehmet Sak

5. Alihan Kubalas

6. Kaan Uykur

8. Tiago Pinto

10. Hector Canteros

12. Dever Orgill

13. Ante Kulusic

14. Ricardo Faty

17. Ender Aygören

19. Cebrail Karayel

20. Aydın Karabulut

21. Wilfried Moke

22. Michal Pazdan

23. İlhan Parlak

27. Ahmet Can Arık

28. Hasan Kaya

29. Oğuzhan Orhan

70. Stelios Kitsiou

95. Zaur Sadaev

98. Yiğit Kafkasyalı

99. Furkan Beklevic

  • KLASSPOR ÖZEL HABER - AHMET SÜLAK
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3
Yahya
16 Ağustos 201918:29
Yiginerin forma numarasi 100 olsun..Iki sakatlikta cikar oynar
2
sağduyulu taraftar
16 Ağustos 201916:47
forvet seleznov, emrah başsan ve smuga kanat oyuncuları ,kaleci jovanoviç, orta sahaya da bir kıvrak topa sahip olan adam eksiltebilen brezilyalı . hırslı hoca olarak da ibrahim üzülmez. olay tamamdır.galibiyet primini daya . taraftarla buzları erit fiyatlalrı düşür stad dolsun.maaşları da gününde öde .ilk 10 garanti. reçete budur.
1
F.Fikret
16 Ağustos 201916:30
ANKARAGÜCÜ, yasağı kaldırıp,mutlaka 1 forvet, 2 kanat oyuncusu, 1 kaleci, 1 orta saha adamı almalı ....Gecikmeden hırslı, iddialı bir hoca ile anlaşmalı.
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