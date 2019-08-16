Transfer yasağını henüz kaldıramayan ancak mevcut kadroyu elinde tutmayı başaran Ankaragücü’nde forma numaraları belli oldu.
Aykan Atik yönetiminde lige hazırlanan Ankaragücü’nde yeni sezon öncesi takımda yer alan oyuncuların giyeceği forma numaraları şu şekilde:
1. Korcan Çelikay
2. Yalçın Ayhan
3. Sedat Ağçay
4. Mehmet Sak
5. Alihan Kubalas
6. Kaan Uykur
8. Tiago Pinto
10. Hector Canteros
12. Dever Orgill
13. Ante Kulusic
14. Ricardo Faty
17. Ender Aygören
19. Cebrail Karayel
20. Aydın Karabulut
21. Wilfried Moke
22. Michal Pazdan
23. İlhan Parlak
27. Ahmet Can Arık
28. Hasan Kaya
29. Oğuzhan Orhan
70. Stelios Kitsiou
95. Zaur Sadaev
98. Yiğit Kafkasyalı
99. Furkan Beklevic
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