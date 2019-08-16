Gençlerbirliği'nde forma numaraları belli oldu

Bir senenin aranın ardından yeniden Süper Lig’de mücadele edecek olan Gençlerbirliği’nde oyuncuların giyeceği forma numaraları belli oldu.
26 kişilik kadroda yeni transferlerden Giovanni Sio 13, Zargo Toure 15, Sefa Yılmaz 17, Mats Seuntjens 20, Daniel Candeias 21, Abdoulaye Diallo 27, Sadio Diallo 28, Flavio Ramos 32 ve Pierre Yves Polomat 39 numarayı tercih etti.
Geçtiğimiz sezon devre arasında gelerek 17 numaralı formayı giyen Bogdan Stancu ise bu sezon 9 numaralı formayı giyecek.
Mustafa Kaplan yönetimindeki Gençlerbirliği’nde 2019-20 sezonu öncesinde takımdan yer alacak olan oyuncuların forma numaraları şu şekilde:
1. Übeyd Adıyaman
2. Ahmet Oğuz
3. Halil İbrahim Pehlivan
4. Yıldırım Mert Çetin
5. Berat Ayberk Özdemir
6. Yasin Pehlivan
7. Nadir Çiftçi
9. Bogdan Stancu
10. Stephane Sessegnon
13. Giovanni Sio
15. Zargo Toure
17. Sefa Yılmaz
19. Rahmetullah Berişbek
20. Mats Seuntjens
21. Daniel Candeias
22. Erdem Özgenç
23. Soner Dikmen
24. Arda Kızıldağ
27. Abdoulaye Diallo
28. Sadio Diallo
29. Taha Cengiz Demirtaş
32. Flavio Da Silva
39. Pierre-Yves Polomat
55. Abdullah Şahindere
88. Çayan Poshoroğlu
99. İlker Karakaş
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