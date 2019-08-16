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Gençlerbirliği'nde forma numaraları belli oldu
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GENÇLERBİRLİĞİ'NDE FORMA NUMARALARI BELLİ OLDU

Gençlerbirliği'nde forma numaraları belli oldu

Bir senenin aranın ardından yeniden Süper Lig’de mücadele edecek olan Gençlerbirliği’nde oyuncuların giyeceği forma numaraları belli oldu.

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Bir senenin aranın ardından yeniden Süper Lig’de mücadele edecek olan Gençlerbirliği’nde oyuncuların giyeceği forma numaraları belli oldu.

26 kişilik kadroda yeni transferlerden Giovanni Sio 13, Zargo Toure 15, Sefa Yılmaz 17, Mats Seuntjens 20, Daniel Candeias 21, Abdoulaye Diallo 27, Sadio Diallo 28, Flavio Ramos 32 ve Pierre Yves Polomat 39 numarayı tercih etti.

Geçtiğimiz sezon devre arasında gelerek 17 numaralı formayı giyen Bogdan Stancu ise bu sezon 9 numaralı formayı giyecek.

Mustafa Kaplan yönetimindeki Gençlerbirliği’nde 2019-20 sezonu öncesinde takımdan yer alacak olan oyuncuların forma numaraları şu şekilde:

1. Übeyd Adıyaman

2. Ahmet Oğuz

3. Halil İbrahim Pehlivan

4. Yıldırım Mert Çetin

5. Berat Ayberk Özdemir

6. Yasin Pehlivan

7. Nadir Çiftçi

9. Bogdan Stancu

10. Stephane Sessegnon

13. Giovanni Sio

15. Zargo Toure

17. Sefa Yılmaz

19. Rahmetullah Berişbek

20. Mats Seuntjens

21. Daniel Candeias

22. Erdem Özgenç

23. Soner Dikmen

24. Arda Kızıldağ

27. Abdoulaye Diallo

28. Sadio Diallo

29. Taha Cengiz Demirtaş

32. Flavio Da Silva

39. Pierre-Yves Polomat

55. Abdullah Şahindere

88. Çayan Poshoroğlu

99. İlker Karakaş

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