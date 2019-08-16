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Selçuk Şahin, Gençlerbirliği'ne geri dönüyor
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SELÇUK ŞAHİN, GENÇLERBİRLİĞİ'NE GERİ DÖNÜYOR

Selçuk Şahin, Gençlerbirliği'ne geri dönüyor

Tecrübeli oyuncu Selçuk Şahin, Gençlerbirliği'ne geri dönüyor...

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Mustafa Kaplan yönetiminde transfer çalışmalarına yön veren Gençlerbirliği, geçtiğimiz sezonun sonunda takımdan ayrıldığını açıklayan Selçuk Şahin ile yeniden anlaşmaya yaklaştı.

38 yaşındaki tecrübeli oyuncu Selçuk Şahin, sosyal medya hesabından paylaştığı gönderilerle başkent ekibine geri dönmeye hazır olduğunun mesajını verdi.

Geçen sezon takımının Süper Lig’e çıkmasında büyük bir pay sahibi olan tecrübeli isim, biten sezonda Gençlerbirliği formasıyla 28 maça çıkıp 2 gol attı.

Gençlerbirliği formasıyla yeniden Süper Lig’de forma giymeye hazırlanan Selçuk Şahin’in birkaç gün içinde Ankara’ya gelerek antrenman eksikliğini kapatmak için İlhan Cavcav Tesisleri’nde bireysel çalışmalarına devam edeceği bildirildi.

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Kerim
16 Ağustos 201914:04
Esi gençlerbirligi klubümüze hakkımızı helal etmiyoruz demilşti.hala anlasmayamı calısacagız bırakın yaaa sagda solda neler konustu bunlar 38 yasına gelmis hala para diyor 3 trilyon para istenirmi ayıp ayıpl
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