Mert Çetin, Roma yolcusu

İstanbul takımlarından ve Avrupa’nın önde gelen kulüplerinden teklifler alan Mert Çetin, İtalya’nın yolunu tutuyor.

Mert Çetin, Milli yıldız Cengiz Ünder’in takım arkadaşı olmaya çok yaklaştı.

Gençlerbirliği’nin yıldız stoper oyuncusu Mert Çetin’in İtalya’nın güçlü takımlarından Roma’ya transfer olmasına ramak kaldığı bildirildi.

22 yaşındaki başarılı oyuncu Mert Çetin ve Gençlerbirliği ile uzun süredir görüşmelerini sürdüren Roma, başkent ekibi ile anlaşırken, başarılı oyuncu ile görüşmelerini sürdürüyor. Birkaç gün içinde Mert Çetin ile Roma yetkilileri arasında da anlaşmanın imzalanacağı öğrenildi.

Gençlerbirliği’nin bu transferden kaç para gelir elde ettiği konusunun ise ilerleyen saatlerde açıklanacağı belirtildi.

Gençlerbirliği’nin altyapısından yetişen yetenekli oyuncu, geçen sene takımının tekrar Süper Lig’e çıkmasında ciddi bir pay sahibi olmuştu.

Mert Çetin, geçen sezon Gençlerbirliği formasıyla 25 maça çıkıp 1 gol atmıştı.

Gençlerbirliği’nin genç yıldız oyuncusunun, takım arkadaşları ile vedalaştığı ve Roma’ya doğru hareket etmeye hazırlandığı aktarıldı.