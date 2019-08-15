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Mert Çetin, Roma yolcusu
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MERT ÇETİN, ROMA YOLCUSU

Mert Çetin, Roma yolcusu

İstanbul takımlarından ve Avrupa’nın önde gelen kulüplerinden teklifler alan Mert Çetin, İtalya’nın yolunu tutuyor.

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İstanbul takımlarından ve Avrupa’nın önde gelen kulüplerinden teklifler alan Mert Çetin, İtalya’nın yolunu tutuyor.

Mert Çetin, Milli yıldız Cengiz Ünder’in takım arkadaşı olmaya çok yaklaştı.

Gençlerbirliği’nin yıldız stoper oyuncusu Mert Çetin’in İtalya’nın güçlü takımlarından Roma’ya transfer olmasına ramak kaldığı bildirildi.

22 yaşındaki başarılı oyuncu Mert Çetin ve Gençlerbirliği ile uzun süredir görüşmelerini sürdüren Roma, başkent ekibi ile anlaşırken, başarılı oyuncu ile görüşmelerini sürdürüyor. Birkaç gün içinde Mert Çetin ile Roma yetkilileri arasında da anlaşmanın imzalanacağı öğrenildi.

Gençlerbirliği’nin bu transferden kaç para gelir elde ettiği konusunun ise ilerleyen saatlerde açıklanacağı belirtildi.

Gençlerbirliği’nin altyapısından yetişen yetenekli oyuncu, geçen sene takımının tekrar Süper Lig’e çıkmasında ciddi bir pay sahibi olmuştu.

Mert Çetin, geçen sezon Gençlerbirliği formasıyla 25 maça çıkıp 1 gol atmıştı.

Gençlerbirliği’nin genç yıldız oyuncusunun, takım arkadaşları ile vedalaştığı ve Roma’ya doğru hareket etmeye hazırlandığı aktarıldı.

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4
GB
16 Ağustos 201912:21
Bonservis bedelinin 2.7 milyon euro olduğu söyleniyor. Bedava verseydiniz bari. Merih Demiral İtalya liginin dandik takımı Sassaula'ya 9.25 milyon euroya gitti. Mert, Cengiz Ünder'in dörtte biri etmiyor mu ? Menajerin ne aldığına bakmak lazım ! Avrupa'da 10 milyon euro altında bonserviz bedeli yok. Bakınız Elif Elmas, Yusuf yazıcı, Ozan Kabak.
3
Helal Olsun
15 Ağustos 201922:57
Gençlerbirliği alt yapisindan bu senede yeni bir Mert çikar. Ankaragücüne örnek olsun
2
Profesor Oklitus
15 Ağustos 201921:45
3 milyon Euro icin Turkiyenin 2 yil sonraki Caglarini Merihini bedavaya verdiniz Romaya..Basiretsiz yonetim.
1
Bende asıl konu şu
15 Ağustos 201921:31
Bence asıl konu büyük futbol duayeni İmparator ümit Özat bu çocuğu oynatmayıp yerine büyük futbolcu Osman Ndiyaye oynatıyordu hatırlayan varmı ?
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