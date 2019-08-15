TFF Başkanı Özdemir: "UEFA, VAR kayıtlarının yayınlanmasını istemiyor"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'na konuk oldu ve gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Özdemir, TFF Merkez Hakem Kurulunun (MHK) bu iki hakemle (Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar) ilgili almış olduğu kararların kamuoyunda yanlış değerlendirildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu MHK'nin kararıdır. Biz de onayladık. 'Galatasaray lehine 2 karar verdi diye, böyle oldu.' şeklinde kamuoyunda tamamen yanlış bir şey var. Benim açıklamalarımın tamamını izlerseniz böyle bir şey olmadığını söyledim. Bütün sezon gösterdikleri performans nedeniyle MHK devam etmeme kararı aldı. Biz onların kararlarına müdahale edecek değiliz, onayladık. 'Bir takım lehine veya aleyhine karar verdiler' diye, bir karar alınmadı. Bu yıl inanıyorum ki yeni bir MHK'yle yola çıktık. Genç isimlerimiz var. Fikret Orman 'Eski hakemlerin yaptığı hataları hazmedemiyorum, yeni hakemler gelsin, onlar hata yapacaksa yapsın.' demişti. Yeni MHK bu yönde yürüyor. Yeni birçok isimle yola devam edecekler. İnşallah da başarılı olurlar."

VAR hakkında

Nihat Özdemir, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasının UEFA Süper Kupa'da harika işlediğini aktardı. VAR'da Süper Lig'in ikinci sezonunu geçireceğini anlatan Özdemir, şunları kaydetti:

"Bu bir süreç. Bir iş 1 yılda olmaz. Bu yıl ikinci yılımız. Bakalım nasıl olacak. Kadın hakeme gelince, bizim Cüneyt (Çakır) hocadan hiçbir farkı olmayan sistemle antrenman yapıyorlar. Müthiş bir maç idare ettiler. Kadın hakemin tutumunu, duruşunu, futbolcularla olan diyaloğunu hakikaten mutlulukla izledim. VAR'la ilgili kararlar da o kadar çabuk ve seri karar verdiler. VAR'a gidip gitmediklerini bile anlayamadık. Müthiş bir sistemle bu işi yaptılar. Neredeyse 2.5 saate yakın süreçte, 3 kadın hakem iyi idare etti. Bizim de başarılı kadın arkadaşlarımız var. Biz de bu işte geride kalmayacağız. MHK Başkanımız bu işin üzerinde. Bu bize bir başlangıç olacak."

"Süper Lig ve 1. Lig isim sponsorluk hakları beIN Sports'ta"

Nihat Özdemir, Süper Lig ve 1. Lig'in isim sponsorluk haklarının yayıncı kuruluş beIN Sports'ta olduğunu ve gerekli görüşmeleri onların yaptığını dile getirdi.

Spor Toto ile olan anlaşmanın geçen sezonun sonunda bittiğini anlatan Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Süper Lig ve 1. Lig isim sponsorluk hakları beIN Sports'ta. Bizim dışımızda görüşmeler devam ediyor. Mutlaka bir isim bulacaklar. Anlaşma yapacaklar, bize söyleyecekler. Biz de uygun görürsek onlar için bir gelir kaynağı olacak. İnşallah bu devlet olmaz, keşke bir özel sektör ya da dışarıda bizler tarafından sevilen bir marka olsa. beIN Sports'a kalmış bir olay. Bu hakkı kullanmak onların elinde. Hiçbir gün Türk ekonomisinin geleceğinden bir saniye bile bir iş adamı olarak endişem olmadı. 2018 Ağustos'tan bu yana birçok şey yaşadık. Hiçbir yatırımımızda şüphemiz olmadı. Sporda da böyle düşünüyorum. Çok yakın zamanda çok iyi şeyler yakalayacağız.

21 Yaş Altı Ligi'nin kaldırılmasıyla ilgili

Nihat Özdemir, bu sezon kaldırılan 21 Yaş Altı Ligi'yle ilgili de şöyle konuştu:

"Geçmiş yönetimde böyle bir karar aldık. Bu sene için en azından U19'da 19 yaş üstü oynayacak futbolcu kontenjanı sayısını artırdık. Görüşmeler, çalışmalar devam ediyor. Gelecek yıl ben bir rezerv ligin kurulmasından yanayım. Örneğin Trabzonspor'un bir de Trabzonspor Rezerv takımı olacak. Belki de aynı statta aynı gün farklı saatlerde oynayacaklar. Böyle bir ligin gereğine inanıyorum. Yapabilecek miyiz, bilmiyorum. İnşallah çözeriz. Bir de aynı sahada oynatabilirsek aynı gün, o oyuncular daha fazla motive olur. Altyapıdan daha fazla oyuncu çıkar."

"VAR'la ilgili hasassız...UEFA, kayıtların yayınlanmasını istemiyor"

Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi kayıtları ile ilgili çok hassas olduklarını söyleyen Özdemir, şunları dile getirdi:

"UEFA, kayıtların yayınlanmasını istemiyor. Hollanda yayınlamış olabilir ama bütün ülkelerde bu kayıtlar yayınlanmıyor. Biz de bu direktiflere göre yayınlamıyoruz. Bu yıl da böyle bir karar alınmış ve buna devam edeceğiz. TFF Başkanı olarak benim bile bu kayıtları dinleme yetkim yok. VAR odasına giremem, bu kayıtları dinleyemem. Dinlemek de istemem ayrıca. Abdurrahim Albayrak'ın bir iddiası oldu. Bunun sonlanmasını ve kamuoyunda daha çok konuşulmasını istemiyoruz. Federasyon olarak kendi içimize baktık. Böyle bir şey olmuş olabilir mi? Olmadığına inanıyoruz. Eğer öyle bir şey olursa çok üzülürüm. Bununla ilgili acımasız kararlar alacağımızın da bilinmesini isterim."

"VAR kayıtları iddiasıyla ilgili Albayrak'la görüştüm"

Geçen sezon VAR kayıtlarını dinlediğini iddia eden Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'la görüştüklerini söyleyen Özdemir, bu konunun yeniden gündeme getirilmesinin kimseye bir faydası olmayacağını vurgulayarak, "Geçmişte kalmış bir olayı tekrar köpürtmenin, kamuoyunu rahatsız etmenin bir fayda sağlayacağına inanmıyorum. Bu sene bu işi daha ciddi tutuyoruz. Böyle bir şey olmasını istemiyoruz. Böyle bir şey varsa hukuksal olarak sonuna kadar gitmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı

Özdemir, TFF içinde bu konuyla ilgili herhangi bir soruşturma başlatılıp başlatılmadığına yönelik, "Bununla ilgili gerekli çalışmaları yaptık. Bu zincirdeki arkadaşlarımızın birçok şeyine dikkat ediyoruz. Böyle bir şey olacağına inanmıyorum, inşallah da olmamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

"Bizim anayasa mahkememiz, yargıtayımız Tahkim Kurulu'dur"

Başkan Nihat Özdemir, başta Fenerbahçe olmak üzere çeşitli takımların şampiyonluk sayısına itiraz etmesinin gündemde olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Aziz Yıldırım döneminde başlamıştı o çalışmalar. Bu bir süreçtir, devam ediyor. Bu konu son zamanlarda Fenerbahçe tarafından çok gündeme getiriliyor. Böyle bir istekleri var. Bu beni aşan bir konu. Böyle bir şeye lüzum var mı yok mu yönetim kurulu olarak kendi içimizde tartışmamız gerektiğine inanıyorum. Burası bir hukuk devleti. Sporda da hukuk var. Türk futbolunda bir tahkim olayı var. Bizim anayasa mahkememiz, yargıtayımız Tahkim Kurulu'dur. O kurulun kararları kesindir. Eğer böyle bir durum varsa başvuracaklar. Biz yönetim kurulunda tartışacağız. Bir noktaya getireceğiz. Bundan memnun olmayan kulüpler tahkime giderler. Tahkimin neticesinde iş kesindir. Başka bir hukuksal yol da yoktur. Son noktayı TFF Tahkim Kurulu koyar. Şu an bir gelişme yok. Bize böyle bir resmi müracaat da yok. Kamuoyunda, medyada konuşuluyor ama bize gelen bir olay yok."

"Şeffaflıktan, diyalogdan Türk futboluna fayda geleceğine inanıyoruz"

Kulüpler Birliği Vakfı ve TFF'nin ilişkilerinin çok iyi olduğunu kaydeden Nihat Özdemir, "Bazı zamanlar sizleri ilgilendiren konularda Kulüpler Birliği'nden bazı arkadaşlar bizim yönetim kurulu toplantısına gelsin, canlı dinleyelim kararı öyle verelim. Bizimkiler de sizinkilere gelsin, sizin yönetim kurulunda bunları tartışırız, fikirlerimizi söyleriz. Bir karara varılır, yolumuza devam ederiz, diyoruz. Şeffaflıktan, diyalogdan Türk futboluna fayda geleceğine inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Yeni sezonda takımlardan korakor mücadele ve saygı beklediklerini belirten Özdemir şunları söyledi:

"Ligler başlıyor. Kardeşlik olmalı, saygı olmalı, ırkçılık olmamalı, takımlar 90 dakika içinde sahada sonuna kadar mücadele etmeliler. Hakem son düdüğü çalınca maç bitmiştir. Bundan sonra destek ve arkadaşlık olmalıdır. Süper Kupa'nın gala yemeğinde Liverpool ve Chelsea başkanları konuşma yaptılar. Liverpool Başkanı, 'Yarın akşam sahada korakor mücadele edeceğiz. Kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğiz. Maç bitince dostluğumuz başlayacak. Dost olursak futbolumuzun değeri artar.' dedi. Sahada mücadele olmalı. Sevgi, saygı, hakeme saygı, futbolcuların birbirine saygısı, stada gelenler ve televizyon başındakilere yansıyacak. Artık kimse kavga istemiyor."

Yeni sezon dileği

Nihat Özdemir, 2019-2020 sezonunun en az sakatlıkların yaşandığı, en az hakem hatalarının olduğu, saha içi ve saha dışı olayların minimum seviyede kaldığı bir sezon olmasını dilediğini söyledi.

6222 sayılı kanun ile çok ağır maddeler getirildiğini hatırlatan Özdemir, "Talimatnamelerde çok önemli derecede bazı ağır maddeler getirdik. Hakemlere müdahale, koridor odalarında veya antrenörlerin, teknik direktörlerimizin hakemlere müdahalelerine çok önemli kısıtlamalar getirdik. Disiplinden hiç vazgeçmeyeceğimizi herkes bilsin. Ama biz şunu istiyoruz, en az ceza verdiğimiz bir sezon yaşayalım." ifadelerini kullandı.

Maç tarihlerinin belirlenmesiyle ilgili eleştiriler

Medipol Başakşehir ve Olympiakos'un karşılaştığı Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçının, Galatasaray ve Akhisarspor'un TFF Süper Kupa maçıyla aynı saatte oynanmasının hatırlatılması üzerine Özdemir, maç planlayıcıların çok iyi çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye Süper Kupası'nın oynanacağı maç tarihi ve saati sezon başından evvel belirlendi. Ama biz o gün, Başakşehir'in maçının o güne denk gelip gelmeyeceğini bilecek durumda değildik. Onu UEFA idare ediyor, biz de Türkiye'deki kupa maçını organize ediyoruz. 1 gün sonraya alabilir miyiz diye baktık onun da bir çok mahsurları var. Olmuyor denk gelmiyor. Bir defa aynı gün oynanacak. Saatimiz 20.00 civarıydı. 21.30'a aldık. Arkadaşlarım başta Servet Yardımcı bu işle uğraştı acaba UEFA maçı biraz erkene alabilir mi diye, ama UEFA maçı erkene almadı. Sadece 1 devre çakıştırdık."

Türkiye'de maç planlamalarının diğer ülkelere göre daha zor olduğunu aktaran Özdemir, "Fransa'da tek takım var PSG. Derbisi merbisi kalmadı. Almanya'da Bayern Münih belki Dortmund. İngiltere'ye bakın 2 tane takım. Burada 4 tane şampiyon olmuş takım şampiyonluğa koşuyorlar. Bir de Başakşehir eklendi. 5 takım şampiyonluğa oynuyor. Bu birinci problem. Bir de aynı ilin takımları, Gençlerbirliği-Ankaragücü, İstanbul'da 5 takım, Alanya-Antalya, bir gün oynayıp diğer gün oynamayacaklar var, aynı sahada oynayacaklar var. 20 bilinmeyenli denklem. Bunu çözebilecek dünyada matematik formülü yok ama arkadaşlarımız uğraştılar, bu işi çözdüler. Bir de yayıncı kuruluş tarafı var. Biz onu da desteklemek zorundayız. Sadece biz değil kulüplerimiz de yayıncı kuruluşu desteklemek zorunda." şeklinde konuştu.