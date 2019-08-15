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Liverpool'un forveti Origi'den Türk taraftarlara teşekkür
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LİVERPOOL'UN FORVETİ ORİGİ'DEN TÜRK TARAFTARLARA TEŞEKKÜR

Liverpool'un forveti Origi'den Türk taraftarlara teşekkür

Liverpool'un Belçikalı futbolcusu Divock Origi, Chelsea'yi penaltılarla mağlup ettikleri UEFA Süper Kupa maçında kendilerini destekleyen Türk taraftarlara teşekkür etti.

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Karşılaşmanın ardından Vodafone Park'ta basın mensuplarına açıklamada bulunan Origi, "Türkiye'de olmaktan dolayı mutluyum. İstanbul'un ev sahipliği çok iyiydi. Türk taraftarlar bizi destekledi. Onlara teşekkür ederim. Bizi burada ağırlamaktan dolayı memnun olduklarını gördüm. Daha önce Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı da İstanbul'da oynamıştım. Burası çok özel bir yer." ifadelerini kullandı.

Türkiye ligi hakkında da görüşlerini aktaran Belçikalı forvet, "Türkiye'de favori takımım yok ama lig hakkında bilgim var. Türkiye, kaliteli bir lige sahip. Taraftarlar çok tutkulu ve futbolu seviyor. Belçika'da birçok Türk tanıdığım da var. Hepsi çok iyi insanlar" dedi.

 
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