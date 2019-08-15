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Alanyaspor'a gurbetçi orta saha
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ALANYASPOR'A GURBETÇİ ORTA SAHA

Alanyaspor'a gurbetçi orta saha

Süper Lig ekibi Alanyaspor, Almanya'nın VfB Stuttgart takımından 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Umut Güneş'i transfer etti. Genç oyuncu, Antalya temsilcisiyle 4 yıllık sözleşme imzaladı.

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Türkiye U21 Milli Takımı'nda da forma giyen genç futbolcu, kendisini 4 yıllığına Alanyaspor renklerine bağlayan imzayı attı.

İmza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, transfer çalışmalarına Kurban Bayramı'nda da devam ettiklerini söyledi.

Çavuşoğlu: "Umut'u isteyen başka kulüpler de vardı"

Son olarak Stutgart’ta forma giyen orta saha oyuncusu Umut Güneş'in aynı zamanda Ümit Milli Takım'da da görev yaptığını belirten Başkan Çavuşoğlu, "Bu sene gençlere biraz daha önem verdik. Umut gelecek vaat eden bir futbolcu. İnşallah burada üstün başarı göstererek daha büyük takımlara gidecektir. Kendisine güveniyoruz. Onun için kendisini transfer ettik. Umut'u isteyen başka kulüpler de vardı. Alanyaspor'dan çıkış yapabileceği ve daha iyi takımlara gidebileceği noktasında hemfikiriz. Biz ona tüm kapıları açacağız. Umut da inşallah Alanyasporumuza ve milli takımımıza katkı sağlayacak" dedi. 

Umut Güneş ise "Burada olduğum için çok mutluyum. Bana göre en iyi kulübü seçtiğimi düşünüyorum. Burada genç oyuncuların şans bulduğunu ve nerelere gidildiğini gördük. Umarım elimden geleni yapıp takıma katkı vereceğim" diye konuştu.

 
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