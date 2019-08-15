Trabzonspor'dan Sparta Praglı yöneticilere dostluk yemeği

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, yemeğe Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, başkan yardımcısı ve genel sayman Emin Kahraman, genel sekreter Ömer Sağıroğlu, futbol şube sorumlusu Özer Bayraktar, sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven, UEFA delegesi Alojz Supraha ile Sparta Prag yönetim kurulu üyeleri Dusan Svoboda, Frantisek Cupr ve Adam Kotalik'in katıldığı belirtildi.

Dostane bir ortamda gerçekleşen yemeğin ardından Ağaoğlu'nun, UEFA delegesi Supraha'ya üzerinde isminin yazılı olduğu forma, Sparta Praglı yöneticilere ise yöresel hediyeler sunduğu kaydedildi.