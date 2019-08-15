Musa Aydın: "Avrupa'ya İstiklal Marşı'mızı ezberlettik"

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 14-22 Eylül'de düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası için Bolu Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlıklarını sürdüren Grekoromen Güreş Milli Takımı'nı ziyaret etti.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Aydın, güreşin ata sporu olduğunu belirterek, "Türk spor tarihine baktığımız zaman en çok madalya kazandığımız branş güreş. Olimpiyat tarihine de baktığımız zaman 94 madalyanın 63'ünü güreşte kazanmışız. 39 altın madalyanın 29'unu güreşte kazanmışız. Türkiye'nin lokomotifi güreş branşı. Olimpiyatlarda ülke olarak başarılı olmak için güreşte başarılı olmamız lazım." diye konuştu.

"2020 Tokyo Olimpiyatları'na rahat bir programla hazırlanmak istiyoruz"

Aydın, Kazakistan'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nın önemine işaret ederek şunları söyledi:

"Burada ilk 6'ya giren sporcularımız olimpiyat vizesi alacak. Dünya Şampiyonası'nda bütün sıkletlerde olimpiyat vizesi alarak, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na rahat bir programla hazırlanmak istiyoruz. Hedefimiz; 2016 Rio Olimpiyatları'nda olduğu gibi, geçmiş olimpiyatlarda olduğu gibi 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi başarıyla temsil etmek. Ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirip İstiklal Marşı'mızı dinletmek istiyoruz. Çalışmalarımız bu yönde, başaracağımıza inanıyorum."

Göreve geldiği günden bu yana güreşte önemli başarılara imza attıklarını dile getiren Aydın, "2015 Dünya Şampiyonası'nda 18 yıl aradan sonra 3 dünya şampiyonu çıkardık. 2016 Rio Olimpiyatları'nda ülkemizin kazandığı 8 madalyanın 5'ini güreşte kazandık. Güreşte, 51 yıl aradan sonra böyle bir başarıya imza atmış olduk. 2017-2018 Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında gerçekten tarih yazdık. Son Avrupa Şampiyonasında 70 yıl aradan sonra 6 şampiyon çıkardık. Avrupa'ya İstiklal Marşı'mızı ezberlettik." ifadelerini kullandı.

Musa Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın spora önem verdiğine işaret ederek, "Hiçbir ülkenin cumhurbaşkanı, bizim cumhurbaşkanımız gibi sporcusu başarılı olduğunda aramıyor, tebrik etmiyor. Bu tebrikler ve telefon görüşmeleri sporcularımızı da bizleri de çok motive ediyor. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu da son Avrupa Şampiyonası'nda Romanya'ya geldi. Bizlere çok büyük destek verdi. Kazakistan'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na katılacak sporcularımıza başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Güreşin sıklet sporu olduğunu, sıkletlerde rekabetsiz başarının mümkün olmadığını anlatan Aydın, şunları kaydetti:

"Başarılı olmak için sıklette rekabet ortamını sağlamak lazım. Bu anlamda bizim dezavantajımız var. Taha'nın (Akgül), Rıza'nın (Kayaalp) ve Yasemin'in (Adar) partneri yok. Çok büyük potansiyeller, çok büyük yetenekler, yani asrın güreşçileri, asrın yetenekleri... Ancak dezavantajımız; partnerleri yok, çalışma imkanları yok. Taha'ya yurt dışından partner getirerek bu sıkıntıyı çözdük. Son Avrupa Şampiyonası'nda da bunun meyvesini aldık. Ancak Rıza'da bu sıkıntı devam ediyor. Biz Mijain Lopez'i getirmek istiyoruz. Rıza'nın Lopez ile hazırlanmasını istiyoruz. Görüşmelerimiz devam ediyor. Kendisi gelmek istiyor ancak ülkesi ve federasyon başkanının çekinceleri var. Bu konuda girişimlerimizi ve çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.

Yasemin'in hem kilo hem de partner konusunda sıkıntısı var. Kilosunu ayarlaması lazım. Yasemin için partner konusunda da çalışmalarımız devam ediyor. Yasemin'e partner bulmakta sıkıntı çekiyoruz. Bunların hepsini aşacağız ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi başarıyla temsil edeceğiz inşallah."