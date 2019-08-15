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TFF 1. Lig'de 10 ekip teknik direktörünü değiştirmedi
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TFF 1. LİG'DE 10 EKİP TEKNİK DİREKTÖRÜNÜ DEĞİŞTİRMEDİ

TFF 1. Lig'de 10 ekip teknik direktörünü değiştirmedi

TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonunda mücadele edecek 18 ekipten 10'u sezona geçen seneki teknik direktörleriyle başlayacak.

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16 Ağustos Perşembe günü yapılacak tek maçla heyecanın başlayacağı TFF 1. Lig'de yer alacak 18 takımdan 10'u teknik direktörünü değiştirmedi.

Adana Demirspor'da Ümit Özat, Altay'da Sait Karafırtınalar, Altınordu'da Hüseyin Eroğlu, Eskişehirspor'da Fuat Çapa, Fatih Karagümrük'te Cüneyt Dumlupınar, Giresunspor'da Erkan Sözeri, Hatayspor'da İlhan Palut, İstanbulspor'da Fırat Gül, Keçiörengücü'nde Serkan Özbalta ve Ümraniyespor'da Ahmet Taşyürek geçen sezon olduğu gibi takımlarının başında yer alacak.

Teknik direktör değiştirenler

Ligde 8 ekip ise geçen sezon sonunda yer alan teknik direktörleriyle yoluna devam etmiyor.

Süper Lig'den düşen Akhisarspor, Bursaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, lige yeni yükselen Menemenspor'un yanı sıra Adanaspor, Balıkesirspor, Boluspor ve Osmanlıspor teknik heyetinde değişikliğe gitti.

Daha önce 4 teknik adam, takımlarını Süper Lig'e taşıdı

TFF 1. Lig'de bu sezon görev yapacak 4 isim, daha önce takımlarını Süper Lig'e çıkarmayı başardı. Bu isimlerden Adanaspor Teknik Direktörü Levent Eriş, 2004-2005 ve 2008-2009'da Manisaspor'la, Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, 2017-2018'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 2018-2019'da Gazişehir Gaziantep ile Süper Lig'e çıkmıştı.

Boluspor Teknik Direktörü Giray Bulak, 1996-1997'de Kardemir Karabükspor'u, Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar da 2014-2015'te Kayserispor'u Süper Lig'e taşımıştı.

Hüseyin Eroğlu art arda 8. sezonunda

Altınordu'da 2012-2013'ten bu yana görev yapan Hüseyin Eroğlu, İzmir temsilcisinde bu sezon 8. sezonuna başlayacak. TFF 3. Lig'de Altınordu'nun başına geçen 47 yaşındaki çalıştırıcı, İzmir ekibini 1. Lig'e kadar taşıdı.

Görev yapacak isimler

Ligde geride kalan sezon görev yapan ve 2019-2020 sezonunda görev yapacak teknik adamlar şunlar:

Takımlar 2018-2019  2019-2020
Adana Demirspor Ümit Özat Ümit Özat
Adanaspor Eyüp Arın Levent Eriş
Akhisarspor Cem Kavçak Mehmet Altıparmak
Altay Sait Karafırtınalar Sait Karafırtınalar
Altınordu Hüseyin Eroğlu Hüseyin Eroğlu
Balıkesirspor Giray Bulak Ali Tandoğan
Boluspor Orhan Kaynak Giray Bulak
Bursaspor Mesut Bakkal Yalçın Koşukavak
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Hamza Hamzaoğlu Muzaffer Bilazer
Eskişehirspor Fuat Çapa Fuat Çapa
Fatih Karagümrük Cüneyt Dumlupınar Cüneyt Dumlupınar
Giresunspor Erkan Sözeri Erkan Sözeri
Hatayspor İlhan Palut İlhan Palut
İstanbulspor Fırat Gül Fırat Gül
Keçiörengücü Serkan Özbalta Serkan Özbalta
Menemenspor Suat Kaya Ramazan Kurşunlu
Osmanlıspor Osman Özköylü Mustafa Dalcı
Ümraniyespor Ahmet Taşyürek Ahmet Taşyürek

 

 
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