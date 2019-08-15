TFF 1. Lig'de 57. sezon başlıyor

İlk yarısı 29 Aralık'ta 17. hafta maçları ile tamamlanacak TFF 1. Lig'de, ikinci yarı 19 Ocak 2020'de başlayacak. Ligde normal sezon 2 Mayıs 2020'de sona erecek.
Şampiyon olan takımın yanı sıra 34. haftayı puan cetvelinin ikinci sırasında tamamlayan ekip, direkt Süper Lig'e yükselecek. Süper Lig'de mücadele edecek üçüncü takımı ise play-off maçları belirleyecek.
Normal sezonu 3, 4, 5 ve 6. sırada tamamlayan takımlar play-off'larda Süper Lig için mücadele edecek.
Ligde ilk hafta programı
TFF 1. Lig'de ilk hafta maçlarının programı şöyle:
16 Ağustos Cuma:
20.00 Giresunspor-Menemenspor (Giresun Atatürk)
17 Ağustos Cumartesi:
19.15 Fatih Karagümrük-Bursaspor (Necmi Kadıoğlu)
21.45 Adana Demirspor-Balıkesirspor (5 Ocak Fatih Terim)
21.45 Osmanlıspor-Boluspor (Osmanlı)
18 Ağustos Pazar:
16.30 Hatayspor-Altınordu (Bolu Atatürk)
19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İstanbulspor (Kazım Karabekir)
21.45 Altay-Ümraniyespor (Stat henüz açıklanmadı)
21.45 Akhisarspor-Adanaspor (Spor Toto Akhisar)
19 Ağustos Pazartesi:
20.00 Eskişehirspor-Keçiörengücü (Eskişehir Yeni)
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