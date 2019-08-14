Mustafa Kaplan, "genç devrimi" yapmak istiyor

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin bu sezonki A takım kadrosunda, altyapısından yetişen 13 futbolcu olacak.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, kadro planlaması dahilinde altyapıdan gelen 13 ismin, 2019-2020 sezonunda kırmızı-siyahlı forma için ter dökeceği belirtildi.

Gençlerbirliği'nin Türk futboluna çok sayıda genç yetenek kazandırdığı vurgulanan açıklamada, "Yetiştirdiği gençlerine güvenerek güçlenen Gençlerbirliği, yeni sezonda da gençleriyle mücadele edecek." ifadeleri kullanıldı.

Önceki yıllarda takıma katılan Ahmet Oğuz, Taha Cengiz Demirtaş, Halil İbrahim Pehlivan, Mert Çetin, Berat Ayberk Özdemir, Rahmetullah Berişbek gibi isimlere, bu sezon Übeyd Adıyaman, Burak Çapkınoğlu, Arda Kızıldağ, Soner Dikmen, Çayan Poshoroğlu, İlker Karakaş ve 16 yaşındaki Abdullah Şahindere'nin de eklendiği belirtildi.

Kaplan: Adımıza yaraşır bir takım olmak için mücadele edeceğiz

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, her zaman genç futbolculara inanan ve güvenen bir kulüp olduklarını aktarıp, altyapıdan aldıkları güçle Gençlerbirliği'ni en iyi yerlere taşımak istediklerini vurguladı.

Tecrübeli futbolcular ve yeni transferlerle iyi bir takım haline geldiklerine dikkati çeken Kaplan, şunları kaydetti:

"Adımıza yaraşır bir takım olmak için mücadele edeceğiz. Genç arkadaşlarımızı da bu ekibe ekleyip, elimizden geleni yaparak Gençlerbirliği'ni en iyi yerlere taşımak istiyoruz. 13 futbolcuyu da çok yakından tanıyorum. Gerek altyapımızda birçok maçını izlediğim, gerekse Hacettepe ve Gençlerbirliği'nde çalıştığımız isimler. Biz onlara inanıyoruz. Onlar da hem bizim hem de taraftarımızın inancını boşa çıkarmayacak."