﻿
Mustafa Kaplan, "genç devrimi" yapmak istiyor
﻿
Site İçi Arama
﻿

MUSTAFA KAPLAN, "GENÇ DEVRİMİ" YAPMAK İSTİYOR

Mustafa Kaplan, "genç devrimi" yapmak istiyor

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin bu sezonki A takım kadrosunda, altyapısından yetişen 13 futbolcu olacak.

1003 Okunma

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin bu sezonki A takım kadrosunda, altyapısından yetişen 13 futbolcu olacak.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, kadro planlaması dahilinde altyapıdan gelen 13 ismin, 2019-2020 sezonunda kırmızı-siyahlı forma için ter dökeceği belirtildi.

Gençlerbirliği'nin Türk futboluna çok sayıda genç yetenek kazandırdığı vurgulanan açıklamada, "Yetiştirdiği gençlerine güvenerek güçlenen Gençlerbirliği, yeni sezonda da gençleriyle mücadele edecek." ifadeleri kullanıldı.

Önceki yıllarda takıma katılan Ahmet Oğuz, Taha Cengiz Demirtaş, Halil İbrahim Pehlivan, Mert Çetin, Berat Ayberk Özdemir, Rahmetullah Berişbek gibi isimlere, bu sezon Übeyd Adıyaman, Burak Çapkınoğlu, Arda Kızıldağ, Soner Dikmen, Çayan Poshoroğlu, İlker Karakaş ve 16 yaşındaki Abdullah Şahindere'nin de eklendiği belirtildi.

Kaplan: Adımıza yaraşır bir takım olmak için mücadele edeceğiz

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, her zaman genç futbolculara inanan ve güvenen bir kulüp olduklarını aktarıp, altyapıdan aldıkları güçle Gençlerbirliği'ni en iyi yerlere taşımak istediklerini vurguladı.

Tecrübeli futbolcular ve yeni transferlerle iyi bir takım haline geldiklerine dikkati çeken Kaplan, şunları kaydetti:

"Adımıza yaraşır bir takım olmak için mücadele edeceğiz. Genç arkadaşlarımızı da bu ekibe ekleyip, elimizden geleni yaparak Gençlerbirliği'ni en iyi yerlere taşımak istiyoruz. 13 futbolcuyu da çok yakından tanıyorum. Gerek altyapımızda birçok maçını izlediğim, gerekse Hacettepe ve Gençlerbirliği'nde çalıştığımız isimler. Biz onlara inanıyoruz. Onlar da hem bizim hem de taraftarımızın inancını boşa çıkarmayacak."
TFF 1. Lig'de 57. sezon başlıyor
İşte Süper Lig'in rekorları ve ilkleri
Takımların Süper Lig kariyerleri
Süper Lig'in en hızlı golcüleri
Süper Lig'in en gollü maçları
9
Başkent Derbisi'nde Gençlerbirliği güldü
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
4
GB
15 Ağustos 201911:32
Bir ek bilgi : Ahmet Oğuz 26, Halil İbrahim 26, Soner 26, Taha 25 yaşındalar. Futbolda orta yaş sayılır. Sadece Ahmet Oğuz'da süreklilik oldu, futbolu da bizde bırakır gibi gözüküyor.
3
Mali
14 Ağustos 201922:59
Altyapı bizim sigortamız evet,altyapı olmadan bir hiçiz belkide. Yalnız şunu eklemek isterim ; fotodaki 2 arkadaşın yaşı tam 26,evet yanlış okumadınız 26. Bu arkadaşların ikiside yıllardır bu takımda. Nice gençler yollandı,harcandı ama bu 2 arkadaş kadroda. Bu arkadaslardan biri ara ara oynuyor ve güven vermıyor,diğeri sürekli oynadığı halde geriye gittikce gidiyor. Söyleyeceklerim bu kadar. Altyapı sigortamızdır ama aynı şeyi defalarca yapıp farklı şeyler beklemek ...... Anladınız siz onu
2
Şakir
14 Ağustos 201920:31
Altınordu aynı kafayla yıllardır ilk 6'ya girip play of bile oynayamıyor. Üstelik PTT liginde. Neymiş ? Yabancısız ve gençlerle oynayacakmış. İşte kardeşim olmuyor. Denenmişi denemenin gereği var mı ?
1
GB
14 Ağustos 201920:28
Mustafa Kaplan sen birisinin dolduruşuna gelmişsin. Üçüncü ligde oynamıyorsun. Kurtlar sofrasındasın. Sakın aklındakini deneme, 7. haftayı da göremezsin. Geçen sene bunu Ankaragücü'nde yapsaydın ya. O yabancılar gelmeseydi seni Kırşehir'e kadar kovalarlardı. Yine de sen bilirsin !
﻿