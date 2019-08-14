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Galatasaray en çok Fenerbahçe ile karşılaştı
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GALATASARAY EN ÇOK FENERBAHÇE İLE KARŞILAŞTI

Galatasaray en çok Fenerbahçe ile karşılaştı

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon mücadele edeceği takımlar içinde en çok maçı Fenerbahçe ile yaptı. Ligde en çok Ankaragücü'nü yenen sarı-kırmızılı takım, en çok mağlubiyeti ise Fenerbahçe karşısında yaşadı.

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Süper Lig'de 2019-2020 sezonuna 16 Ağustos Cuma günü Yukatel Denizlispor karşılaşmasıyla başlayacak son şampiyon Galatasaray, bu sezon ligde yer alan takımlar içinde en çok maçı Fenerbahçe ile oynadı.

Sarı-kırmızılılar, ligde geride kalan 61 sezonda Fenerbahçe ile 124 kez karşılaştı.

Lig tarihinde bu sezonki rakipleri arasında en çok galibiyeti 61 kezle MKE Ankaragücü karşısında alan Galatasaray, en çok golü de (202) yine başkent ekibine attı.

En fazla golü (157) Fenerbahçe'den yiyen, en fazla yenilgiyi de (50) sarı-lacivertlilerden alan sarı-kırmızılı takım, 46 defa mücadele ettiği Kayserispor'a ise sadece 3 kez mağlup oldu.

Bu sezonki rakipleriyle maçları

Galatasaray'ın, 2019-2020 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek takımlarla lig tarihinde yaptığı maçlarda ortaya çıkan performans tablosu şöyle:

Takımlar O G B M A Y
Fenerbahçe 124  33  41  50  119  157
Beşiktaş 122 45 42 35 153 125
MKE Ankaragücü 96 61 19 16 202 82
Trabzonspor 92 41 21 30 119 105
Gençlerbirliği 90 42 32 16 151 98
Göztepe 54 30 13 11 80 36
İstikbal Mobilya Kayserispor 46 29 14 3 101 34
Antalyaspor 46 28 11 7 90 44
Yukatel Denizlispor 38 25 8 5 72 33
Konyaspor 36 27 7 2 71 20
Çaykur Rizespor 36 24 7 5 83 35
Kasımpaşa 30 19 6 5 62 29
Demir Grup Sivasspor 26 17 4 5 57 32
Medipol Başakşehir 22 11 6 5 38 33
Alanyaspor 6 4 1 1 19 7
Yeni Malatyaspor 4 2 - 2 6
Gazişehir Gaziantep - - - - - -
 
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