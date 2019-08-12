Beşiktaş'tan Volkan Babacan hamlesi

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın, Loris Karius ve Utku ile birlikte bir kaleciyi daha kadroda görmek istemesinden sonra harekete geçen Beşiktaş yönetimi, Volkan Babacan’ı listesine aldı.
Siyah beyazlılar, tecrübeli eldiven için Medipol Başakşehir ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Turuncu lacivertliler, Bursaspor’un genç kalecisi Muhammed ile ilgilendiklerini ve bu transferin olması durumunda Volkan’ın ayrılmasına izin verebileceklerini Beşiktaş’a iletti.
Önümüzdeki günlerde Medipol Başakşehir ile yeniden görüşecek siyah beyazlı yönetim, yeni sezon başlamadan bu transferi bitirmek istiyor.
Bu arada forvet konusunda da listesinde birçok isim barındıran Beşiktaş, transferin son haftasına kadar bekleyerek, görüştüğü oyuncular için istenen bonservisi bedellerini düşürmeye çalışacak.
Listesinde Babacar, Bolasie gibi önemli isimleri barındıran siyah beyazlılar, istediği rakamlar olmadığı sürece transferde aceleci davranmayacak.
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