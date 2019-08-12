﻿
Fatih Terim bel fıtığı ameliyatı oldu
﻿
Site İçi Arama
﻿

FATİH TERİM BEL FITIĞI AMELİYATI OLDU

Fatih Terim bel fıtığı ameliyatı oldu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bir süredir yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bel fıtığı ameliyatı edildi.

221 Okunma
 
 

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, İtalya'da Fiorentina'yla oynanan hazırlık maçından sonra İstanbul'a dönüşte Terim'in ameliyata alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim, bir süredir belinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle takımımızın İstanbul'a varışıyla sponsor hastanemiz Liv Hospital Beyin Cerrahisi kliniğine getirilmiş ve Prof. Dr. Mustafa Kemal Hamamcıoğlu başkanlığında başarılı bir bel fıtığı ve dar kanal ameliyatı geçirmiştir. Hocamızın durumu iyi olup, tedavisi devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

 
ETİKETLER #Galatasaray
Galatasaray'ın lig tarihindeki performansı
Süper Lig'in en hızlı golcüleri
Süper Lig'in en gollü maçları
TFF Tahkim Kurulu'ndan Serkan Çınar'a ret
TFF'den 18 kulübe lisans
En yüksek bedelle satılan futbolcular
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿