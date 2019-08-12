Medipol Başakşehir'in 20. sınavı

Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa arenasında bugüne dek yaptığı 19 maçta 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı.

Bu maçlarda 19 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 27 gole engel olamadı.

- Okan Buruk yönetiminde ikinci resmi maç

Medipol Başakşehir, yeni teknik direktörü Okan Buruk yönetiminde ikinci resmi maçını da Olympiakos karşısında yapacak.

Okan Buruk, yönetiminde sahasında Olympiakos'a 1-0 kaybeden turuncu-lacivertli ekip, özel maçlarda ise 1 galibiyet, 2 yenilgi ve 2 beraberlikle hazırlık dönemini tamamladı.

- Deplasmanda 10. maç

İstanbul ekibi, Olympiakos mücadelesi ile Avrupa kupalarında 10. kez deplasmanda tek dökecek.

Medipol Başakşehir, bugüne kadar rakip sahalarda çıktığı 9 müsabakada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Turuncu-lacivertliler, deplasmandaki 9 maçta 11 gol atarken, kalesinde ise 18 gol gördü.

Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında deplasmandaki ilk ve tek galibiyetini, 2017-2018 sezonunda UEFA Avrupa Ligi grup maçında Bulgaristan temsilcisi Ludogorets karşısında 2-1'lik skorla elde etti.

- En golcü isim Visca

Turuncu-lacivertli takımın bu kulvarda en skorer ismi, 7 gol atan Edin Visca oldu. Visca'yı, 3'er golü bulunan Eljero Elia ve Emre Belözoğlu ile 2 kez fileleri havalandıran Marcio Mossoro izledi.

Medipol Başakşehir'in diğer 4 golüne ise Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei ve Doka Madureira imza attı.

- Avrupa kupalarındaki ilkleri

Avrupa'da ilk kez 2015-2016 sezonunda mücadele eden Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hollanda'nın AZ Alkmaar takımına deplasmanda 2-0, evinde de 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 2016-2017 sezonunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, rakibiyle İstanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atladı.

Medipol Başakşehir, 2017-2018 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Club Brugge karşısında deplasmandaki ilk maçta 3-3 berabere kaldı, sahasında ise 2-0 kazandı. Turuncu-lacivertli ekibe turu getiren bu sonuç, Avrupa kupalarındaki ilk galibiyet olarak kayıtlara geçti.

Turuncu-lacivertli ekip, aynı sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarında Ludogorets'i rakip sahada 2-1 mağlup ederek, ilk deplasman galibiyete ulaştı.