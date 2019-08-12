Kolarov'a alternatif Riza Durmisi

Fenerbahçe, sol bek transferinde yeni bir isme yöneldi.
Aleksandar Kolarov’un bonservisi konusunda Roma'nın inadını kıramayan sarı-lacivertliler, futbol yaşantısını İtalya'da sürdüren başka bir oyuncuyu gündemine koydu.
Fenerbahçe'nin, Lazio’da forma giyen Riza Durmisi için nabız yokladığı öğrenildi.
Serie A ekibi ile satın alma opsiyonlu kiralama konusunda yapılan ilk görüşme olumlu geçti.
Transfer döneminde ismi Beşiktaş'la da anılan Arnavut asıllı Danimarkalı futbolcu ile Fransız ekibi Marsilya da ilgileniyor.
Sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan başarılı savunmacı için kulübü 5 milyon avro bonservis bedeli istiyor.
Ancak, İtalya'da bu bedelin aşağıya çekilebileceği konuşuluyor.
25 yaşındaki futbolcu, geçen sezon sakatlıklar nedeniyle Lazio'da 19 resmi maçta görev alabildi.
Durmisi, Real Betis’te gösterdiği başarılı iki yılın ardından 2018 - 2019 sezonunun başında 7 buçuk milyon avroya Lazio’ya transfer olmuştu.
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