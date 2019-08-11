Mehmet Yiğiner: "Ankaragücü düşmeye oynamaz, ilk 10 içerisinde olur"

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, transfer tahtasını açmak için Türkiye Bankalar Birliğinden gelecek haberi beklediklerini dile getirerek, "Eğer transfer yasağı konusunu çözebilirsek, ben umut ediyorum ki bu takım belirlediğimiz futbolcularla ilk 10 içinde olur. Hedef bu olur. Ankaragücü düşmeye oynamaz, ilk 10 içerisinde olur. En kötü ilk 10 içinde oluruz. İnşallah ülkemiz ve Ankaragücü'müz için hayırlısı olur." dedi.

Futbolcuların büyük bir bölümünü kadroda tuttuklarını anlatan Yiğiner, "Takımımızın yüzde doksanlık kısmı duruyor. Tabii noksan olan noktalarımız var. Nereden baksanız 4-5 takviye lazım. Transfer yasağını kaldırıp, en az 6-7 takviye yapmak istiyoruz. Yedek kulübemizin zengin olması lazım." ifadelerini kullandı.

Transfer tahtasının açılmasının, Türkiye Bankalar Birliği ile yapılacak görüşmelere bağlı olduğunu yineleyen Yiğiner, "Türkiye Bankalar Birliğinin Ziraat Bankası aracılığıyla bir yapılandırma süreci var. Bizim beklentimiz, diğer kulüplere yapıldığı gibi Ankaragücü'nün yapılandırmasının da bir an önce gerçekleştirilmesi. Eğer yapılandırmayı 40-50 gün önce yapmış olsaydık, çoktan takımımızı kurmuştuk. Bilgi ve evraklarımız Ziraat Bankasına gönderildi. Oradan çıkacak haberi bekliyoruz." diye konuştu.

Belediye seçimlerinden önce başkan adaylarının verdiği sözleri de hatırlatan Yiğiner, "Şu an seçimi kazanan Mansur (Yavaş) başkan da söz verdi. Onun vermiş olduğu sözler var. Bekliyoruz. Zaman da geçiyor. Yine bir adaptasyon problemi yaşayacağız." şeklinde konuştu.

Teknik direktör kararı

Başkan Yiğiner, takımın başında yer alan ve özveriyle görevini sürdüren Aykan Atik ile ilgili kararlarını Kurban Bayramı sonrasında netleştireceklerini aktardı.

Yeni sezon hazırlıklarına Aykan Atik ve ekibiyle başladıklarını hatırlatan Yiğiner, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özveriyle çalışıyorlar. Aykan hoca bana göre görevini layıkıyla yapıyor. Geçmiş dönemlerde transfer yasağının açılmasına 10-15 gün kala hocalarımız takımdan ayrıldı. Aynı sıkıntılara düşmek istemiyoruz. Transfer yasağı kalktıktan sonra hoca tasarrufunu yapsak daha iyi olur diye düşünüyoruz. Taraftarların da camianın da bu anlamda eleştirilerini alıyoruz. Ligler başlamadan önce net kararımızı veririz. Bayramdan sonra hocayla ilgili net kararımızı vereceğiz. Aykan hoca mı olur, başka biri mi olur, bunun kararını çok kısa sürede vereceğiz."

"Ankaragücü Store'dan memnunum"

Başkan Mehmet Yiğiner, Ankaragücü Store'lara kulübü menfaatsiz sevenlerin ve destekleyenlerin geldiğini söyledi.

"Ankaragücü Store'dan memnunum." diyen Yiğiner, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ankaragücü'nü menfaatsiz seven ve destekleyenleri o mağazalarda gördüm. Onun haricindekileri görmedim. Adamlar Ankaragücü Store'dan ürün almak istemiyor. Ankaragücü Store'a karşı da bir muhalefet var. Belli bir grup buraları kötülüyor. Buna rağmen mağazaların satış oranları çok çok iyi. Bir Anadolu kulübüne göre beklentilerin çok üstünde. Alışveriş yapan taraftarlara teşekkür ediyorum."