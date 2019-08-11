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Mehmet Yiğiner: "Ankaragücü düşmeye oynamaz, ilk 10 içerisinde olur"
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MEHMET YİĞİNER: "ANKARAGÜCÜ DÜŞMEYE OYNAMAZ, İLK 10 İÇERİSİNDE OLUR"

Mehmet Yiğiner: "Ankaragücü düşmeye oynamaz, ilk 10 içerisinde olur"

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, sarı-lacivertli ekibin yeni sezonda küme düşme hattında değil, ilk 10 içinde yer alacağını kaydetti.

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MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, transfer tahtasını açmak için Türkiye Bankalar Birliğinden gelecek haberi beklediklerini dile getirerek, "Eğer transfer yasağı konusunu çözebilirsek, ben umut ediyorum ki bu takım belirlediğimiz futbolcularla ilk 10 içinde olur. Hedef bu olur. Ankaragücü düşmeye oynamaz, ilk 10 içerisinde olur. En kötü ilk 10 içinde oluruz. İnşallah ülkemiz ve Ankaragücü'müz için hayırlısı olur." dedi.

Futbolcuların büyük bir bölümünü kadroda tuttuklarını anlatan Yiğiner, "Takımımızın yüzde doksanlık kısmı duruyor. Tabii noksan olan noktalarımız var. Nereden baksanız 4-5 takviye lazım. Transfer yasağını kaldırıp, en az 6-7 takviye yapmak istiyoruz. Yedek kulübemizin zengin olması lazım." ifadelerini kullandı.

Transfer tahtasının açılmasının, Türkiye Bankalar Birliği ile yapılacak görüşmelere bağlı olduğunu yineleyen Yiğiner, "Türkiye Bankalar Birliğinin Ziraat Bankası aracılığıyla bir yapılandırma süreci var. Bizim beklentimiz, diğer kulüplere yapıldığı gibi Ankaragücü'nün yapılandırmasının da bir an önce gerçekleştirilmesi. Eğer yapılandırmayı 40-50 gün önce yapmış olsaydık, çoktan takımımızı kurmuştuk. Bilgi ve evraklarımız Ziraat Bankasına gönderildi. Oradan çıkacak haberi bekliyoruz." diye konuştu.

Belediye seçimlerinden önce başkan adaylarının verdiği sözleri de hatırlatan Yiğiner, "Şu an seçimi kazanan Mansur (Yavaş) başkan da söz verdi. Onun vermiş olduğu sözler var. Bekliyoruz. Zaman da geçiyor. Yine bir adaptasyon problemi yaşayacağız." şeklinde konuştu.

Teknik direktör kararı

Başkan Yiğiner, takımın başında yer alan ve özveriyle görevini sürdüren Aykan Atik ile ilgili kararlarını Kurban Bayramı sonrasında netleştireceklerini aktardı.

Yeni sezon hazırlıklarına Aykan Atik ve ekibiyle başladıklarını hatırlatan Yiğiner, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özveriyle çalışıyorlar. Aykan hoca bana göre görevini layıkıyla yapıyor. Geçmiş dönemlerde transfer yasağının açılmasına 10-15 gün kala hocalarımız takımdan ayrıldı. Aynı sıkıntılara düşmek istemiyoruz. Transfer yasağı kalktıktan sonra hoca tasarrufunu yapsak daha iyi olur diye düşünüyoruz. Taraftarların da camianın da bu anlamda eleştirilerini alıyoruz. Ligler başlamadan önce net kararımızı veririz. Bayramdan sonra hocayla ilgili net kararımızı vereceğiz. Aykan hoca mı olur, başka biri mi olur, bunun kararını çok kısa sürede vereceğiz."

"Ankaragücü Store'dan memnunum"

Başkan Mehmet Yiğiner, Ankaragücü Store'lara kulübü menfaatsiz sevenlerin ve destekleyenlerin geldiğini söyledi.

"Ankaragücü Store'dan memnunum." diyen Yiğiner, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ankaragücü'nü menfaatsiz seven ve destekleyenleri o mağazalarda gördüm. Onun haricindekileri görmedim. Adamlar Ankaragücü Store'dan ürün almak istemiyor. Ankaragücü Store'a karşı da bir muhalefet var. Belli bir grup buraları kötülüyor. Buna rağmen mağazaların satış oranları çok çok iyi. Bir Anadolu kulübüne göre beklentilerin çok üstünde. Alışveriş yapan taraftarlara teşekkür ediyorum."

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7
Karapurcekli
11 Ağustos 201918:42
Mayayi caldin gole Eyvallah... ya tutmazsa??
6
Yahya
11 Ağustos 201916:39
EGER bankadan gelecek sonuc olumlu cikaran...Hemde buyuk harfle EGER..Ya Karpuz Kabak cikarsa Yiginer o zaman nasil yapacaksin? varmi bir Plan B, C,D??? Boyle amatorce boyle Sacma bir yonetim anlayisimi olur?? Surekli avucumuza koyulacak birkac kurusun pesindeyiz. Yapacak adama niye engel oldun madem gonlunde Ankaragucu var?? Bu sene duserse senin 6 yillik efsaneleginde bitmistir. Itibar zaten bitikde hani.
5
Şakir
11 Ağustos 201915:56
Başkan "takımın yüzde 90'ı duruyor" demiş. Tek tek sayalım da yüzde 30'unun elde kaldığını görsün. Gidenler : 1- Altay Bayındır 2- Dledje 3- Cerci 4- Scarione 5- Thomas Hertaux 6- Tyler Boyd 7- Sacko 8- Moulin
4
F.Fikret
11 Ağustos 201915:44
Ankaragücü düşmedi, düşmeyecek..En büyük sorun maddi zorlamalar. Gökçek felaketinin izlerini silmek zor oluyor. Koskoca Başkent bu takıma tam anlamı ile sahip çıkmalı..Bazı taraftar grupları da güçlerini yönetime karşı olmak için kullanmak yerine takıma destek vererek göstermeli..Maça gelip, yönetimi istifaya davet ederek futbolcuların moralini bozmak kabul edilemez. Ortak SEVDAMIZ bu kulüptür. Omuz vereceğiz...
3
Gurbetci
11 Ağustos 201915:39
Ya baskan store den memnunum diyorsun ama ben memnun degilim.bayramdan birgun önce ankaragicu store gittim saat 15 gibi kapaliydi.ben almanyadan geldim birseyler alayaim diye ama kapaliydi,ama öbürdukkanlarin hepsi acikti,bu nasil bir is anlamadim.inanin cok kizginim,bir de ikside kapaliydi
2
Şakir
11 Ağustos 201914:45
Başkan seni seviyoruz. Önce bayramını en içten duygularla kutluyorum. Şu yukardaki sözleri gerçekten sen mi söyledin ? Cevap evet ise çok üzücü. Çünkü sen bu işi bilmiyorsun. Bu günkü Ankaragücü açık ara lig sonuncusu olarak düşer. Bir şeyler yapmayacaksan ne olur şimdiden bırak !
1
Keskinli
11 Ağustos 201913:24
Hâlâ umut satıyor boş beleş konuşuyor.
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