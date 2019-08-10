Ankaragücü'nde ciddi eksiklikler göze çarpıyor

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Ankaragücü’nde hazırlık maçlarında alınan skorlar moralleri bozdu.

Sırasıyla Erzurum’da Altınordu ile 2-2 berabere kalan, Hatayspor’u 2-1 yenen sarı-lacivertli takım, Ankara’daki karşılaşmalarda da Keçiörengücü’ne 2-1, Gençlerbirliği’ne 2-0 yenildi.

Oynanan futbolun tat vermediği ve bazı mevkilerde ciddi eksikler olduğu gözlenen Ankaragücü’nde bazı oyuncuların da sakatlığının devam etmesi teknik direktör Aykan Atik ve ekibini düşündürüyor.

Sakatlığı devam eden stoper oyuncusu Michal Pazdan’ı Gençlerbirliği karşısında yaklaşık 60 dakika oynatan Aykan Atik, oyuncunun son durumunu gördü. Tam olarak hazır olmadığı dikkat çeken Polonyalı oyuncuyu, Konyaspor maçına yetiştirmek için kulüp doktorlarının seferber olduğu öğrenildi.

Tedavi süreci devam etmesine rağmen Gençlerbirliği karşısında 90 dakika boyunca sahada kalan golcü oyuncu Dever Orgill’in ise lig maçına kadar hazır hale gelmesi için bireysel çalışmalarını sürdüreceği aktarıldı.

Ankaragücü ile sözleşmesini uzatan orta saha oyuncusu Ricardo Faty’nin Konyaspor maçının kadrosunda olma ihtimalinin yüksek olduğu belirtilirken, sol bek oyuncusu Tiago Pinto’nun tam olarak hazır olmadığı ve sezonun başındaki birkaç maçı kaçırma ihtimalinin olduğu bildirildi.

Öte yandan, sarı-lacivertli takım ile geçen sezonun başında 3 senelik sözleşmeye imza atan defans oyuncusu Thomas Heurtaux, sözleşmesini fesih ederek takımdan ayrıldı. 31 yaşındaki stoper oyuncusu, aylardır maaş almadığını gerekçe göstererek sözleşmesini fesih ettiğini açıkladı.

Ankaragücü’nde hazırlık döneminde oynadığı futbolla ümit vaat eden 2003 doğumlu oyuncu Berke Gürbüz ile profesyonel sözleşme imzalandı. Orta saha bölgesinde oynayabilen 16 yaşındaki oyuncu, 3 senelik sözleşmeye imza attı.