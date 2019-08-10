﻿
Ankaragücü'nde ciddi eksiklikler göze çarpıyor
﻿
Site İçi Arama
﻿

ANKARAGÜCÜ'NDE CİDDİ EKSİKLİKLER GÖZE ÇARPIYOR

Ankaragücü'nde ciddi eksiklikler göze çarpıyor

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Ankaragücü’nde hazırlık maçlarında alınan skorlar moralleri bozarken, Konyaspor maçı öncesi bazı mevkiilerde yaşanan eksikler teknik ekibi düşündürüyor.

2254 Okunma

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Ankaragücü’nde hazırlık maçlarında alınan skorlar moralleri bozdu.

Sırasıyla Erzurum’da Altınordu ile 2-2 berabere kalan, Hatayspor’u 2-1 yenen sarı-lacivertli takım, Ankara’daki karşılaşmalarda da Keçiörengücü’ne 2-1, Gençlerbirliği’ne 2-0 yenildi.

Oynanan futbolun tat vermediği ve bazı mevkilerde ciddi eksikler olduğu gözlenen Ankaragücü’nde bazı oyuncuların da sakatlığının devam etmesi teknik direktör Aykan Atik ve ekibini düşündürüyor.

Sakatlığı devam eden stoper oyuncusu Michal Pazdan’ı Gençlerbirliği karşısında yaklaşık 60 dakika oynatan Aykan Atik, oyuncunun son durumunu gördü. Tam olarak hazır olmadığı dikkat çeken Polonyalı oyuncuyu, Konyaspor maçına yetiştirmek için kulüp doktorlarının seferber olduğu öğrenildi.

Tedavi süreci devam etmesine rağmen Gençlerbirliği karşısında 90 dakika boyunca sahada kalan golcü oyuncu Dever Orgill’in ise lig maçına kadar hazır hale gelmesi için bireysel çalışmalarını sürdüreceği aktarıldı.

Ankaragücü ile sözleşmesini uzatan orta saha oyuncusu Ricardo Faty’nin Konyaspor maçının kadrosunda olma ihtimalinin yüksek olduğu belirtilirken, sol bek oyuncusu Tiago Pinto’nun tam olarak hazır olmadığı ve sezonun başındaki birkaç maçı kaçırma ihtimalinin olduğu bildirildi.

Öte yandan, sarı-lacivertli takım ile geçen sezonun başında 3 senelik sözleşmeye imza atan defans oyuncusu Thomas Heurtaux, sözleşmesini fesih ederek takımdan ayrıldı. 31 yaşındaki stoper oyuncusu, aylardır maaş almadığını gerekçe göstererek sözleşmesini fesih ettiğini açıkladı.

Ankaragücü’nde hazırlık döneminde oynadığı futbolla ümit vaat eden 2003 doğumlu oyuncu Berke Gürbüz ile profesyonel sözleşme imzalandı. Orta saha bölgesinde oynayabilen 16 yaşındaki oyuncu, 3 senelik sözleşmeye imza attı.

  • KLASSPOR ÖZEL HABER - AHMET SÜLAK
TFF Tahkim Kurulu'ndan Serkan Çınar'a ret
6
Başkent Derbisi'nde Gençlerbirliği güldü
TFF'den 18 kulübe lisans
Hüseyin Doğru: "Ankaragücü ve Gençlerbirliği, göz ardı edilemez"
6
Aykan Atik: "İstediğimiz seviyede değiliz"
4
Ankaragücü'nden kötü prova
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
1
Keskinli
10 Ağustos 201919:03
1. Lige düşecek en büyük aday! Sayın Tiğiner utanmadan başkanlık koltuğunda oturuyorsun. Seni her maç yuhlayacaklar, senin kadar sana oy veren kongre üyeleride suçludur.
﻿