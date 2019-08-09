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Gençlerbirliği'ne Brezilyalı stoper
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GENÇLERBİRLİĞİ'NE BREZİLYALI STOPER

Gençlerbirliği'ne Brezilyalı stoper

Transfer çalışmalarına devam eden Gençlerbirliği, Flavio da Silva Ramos ile 1 yıllık sözleşmeye imza attı.

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Transfer çalışmalarına devam eden Gençlerbirliği, Flavio da Silva Ramos ile 1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Portekiz’in Feirense takımında forma giyen savunma oyuncusunu Başkent ekibi, satın alma opsiyonuyla kiralayarak kadrosuna kattı.

1994 yılında Brezilya’da doğan futbolcu, kariyerine Nautico’da başladı. Daha sonra yine ülkesinde Paysandu forması giyen stoper, son olarak geçtiğimiz yıl Portekiz’de Feirense ile sezonu tamamladı.
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