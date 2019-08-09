David Luiz, Arsenal'de

İngiltere ekibi Arsenal, Chelsea'den Brezilyalı stoper David Luiz'i transfer etti.
Arsenal Kulübü, transferin son gününde 32 yaşındaki stoper David Luiz ile sözleşme imzalandığını duyurdu.
İngiltere basınında yer alan haberlerde, Arsenal'ın bu transfer için Chelsea'ye 8 milyon sterlin bonservis ücreti verdiği öne sürüldü.
Geçen sezon Chelsea'de 50 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 3 gol kaydetti.
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