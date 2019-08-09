﻿
David Luiz, Arsenal'de
﻿
Site İçi Arama
﻿

DAVİD LUİZ, ARSENAL'DE

David Luiz, Arsenal'de

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Chelsea'den Brezilyalı savunma oyuncusu David Luiz ile anlaşma sağladı.

156 Okunma
 
 

İngiltere ekibi Arsenal, Chelsea'den Brezilyalı stoper David Luiz'i transfer etti.

Arsenal Kulübü, transferin son gününde 32 yaşındaki stoper David Luiz ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere basınında yer alan haberlerde, Arsenal'ın bu transfer için Chelsea'ye 8 milyon sterlin bonservis ücreti verdiği öne sürüldü.

Geçen sezon Chelsea'de 50 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 3 gol kaydetti.

 
ETİKETLER
Başkent Derbisi'nde Gençlerbirliği güldü
Gençlerbirliği'ne Brezilyalı stoper
Hüseyin Doğru: "Ankaragücü ve Gençlerbirliği, göz ardı edilemez"
Serkan Özbalta: "Takımımdan son derece memnunum"
5
Aykan Atik: "İstediğimiz seviyede değiliz"
3
Ankaragücü'nden kötü prova
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿