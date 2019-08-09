Praet, Leicester City'de

İngiltere'nin Leicester City takımı, İtalya ekibi Sampdoria'dan transfer ettiği Belçikalı orta saha oyuncusu Praet ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Leicester City Kulübü, 25 yaşındaki futbolcu Praet ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
İngiltere basını, Leicester City'nin bu transfer için 18 milyon avro bonservis bedeli ödediğini ileri sürdü.
Kariyerine ülkesinin Anderlecht ekibinde başlayan ve 2016'dan beri Sampdoria'da top koşturan Praet, geçen sezon takımıyla 37 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.
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