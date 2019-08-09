Everton, Iwobi'yi kadrosuna kattı

Everton Kulübü, transferin son gününde anlaşma sağlanan 23 yaşındaki Iwobi'nin Haziran 2024'e kadar sürecek sözleşmeye imza attığını duyurdu.
İngiltere basını, Iwobi transferinin 28 milyon sterline gerçekleştiğini ve bu bedelin bonuslarla 34 milyon sterline çıkabileceğini ileri sürdü.
Arsenal altyapısından yetişen Iwobi, geçen sezon takımıyla 51 maça çıktı ve 6 gol buldu.
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