﻿
Everton, Iwobi'yi kadrosuna kattı
﻿
Site İçi Arama
﻿

EVERTON, IWOBİ'Yİ KADROSUNA KATTI

Everton, Iwobi'yi kadrosuna kattı

İngiltere Premier Lig kulübü Everton, Arsenal'den Nijeryalı hücum oyuncusu Alex Iwobi'yi kadrosuna dahil etti.

158 Okunma
 
 

Everton Kulübü, transferin son gününde anlaşma sağlanan 23 yaşındaki Iwobi'nin Haziran 2024'e kadar sürecek sözleşmeye imza attığını duyurdu.

İngiltere basını, Iwobi transferinin 28 milyon sterline gerçekleştiğini ve bu bedelin bonuslarla 34 milyon sterline çıkabileceğini ileri sürdü.

Arsenal altyapısından yetişen Iwobi, geçen sezon takımıyla 51 maça çıktı ve 6 gol buldu.

 
ETİKETLER
Başkent Derbisi'nde Gençlerbirliği güldü
Gençlerbirliği'ne Brezilyalı stoper
Hüseyin Doğru: "Ankaragücü ve Gençlerbirliği, göz ardı edilemez"
Serkan Özbalta: "Takımımdan son derece memnunum"
5
Aykan Atik: "İstediğimiz seviyede değiliz"
3
Ankaragücü'nden kötü prova
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿