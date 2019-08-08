Hüseyin Doğru: "Ankaragücü ve Gençlerbirliği, göz ardı edilemez"

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Başkanı Hüseyin Doğru, Klasspor TV’de yayınlanan “Spor Masası” programının canlı yayın konuğu oldu.

Başkan Hüseyin Doğru, Ankara basın gelişimi ve sorunları hakkındaki sorulara cevap verirken, TSYD Ankara Kupası’nda yapılacak olan Başkent derbisine vurgu yapıldı.

“13 yıldır Ankara’da spor camiasının içindeyim”

Anadolu Ajansı spor haberleri yayın yönetmenliğinin Ankara sorumlusu olarak görev yaptığını hatırlatan Başkan Hüseyin Doğru, “13 yıldır Ankara’da spor camiasının içindeyim. Yaklaşık 1 senedir Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi Başkanlığını yapıyorum. Spora hizmet etmeyi arzu eden dinamik bir yönetim kurulu üyelerinden oluşan arkadaşlarım ile yola devam ediyoruz” dedi.

“Eski bir Milli okçuyum”

Sporun gelişimi noktasında projelerinin devam ettiğini belirten Başkan Doğru, “Sporun içinden geliyorum, eski bir Milli okçuyum. Spor muhabirliği dışında çeşitli haber dallarının içinde de yer aldım. Spor, bizim için bir tutkudur. Kurumum ve TSYD Ankara ile birlikte sporun içinde olmaya devam edeceğiz. Gençlerimizi ilgilendiren çeşitli projelerimiz var, ileriki dönemde hepsini faaliyete geçireceğiz” diye konuştu.

Fakültelerle iş birliği

Yeni sezon öncesi fakültelerle iş birliği yaparak spor yazarlığının gelişimi açısında önemli bir başlangıç yapacaklarını vurgulayan Başkan Doğru, “Spor yazarlığı, akademik eğitim alan ve tabandan gelen kişi sayısı noktasında biraz göz ardı edilmiş. Yönetim olarak, spor yazarlığının çok değerli bir iş kolu olduğunun üzerinde duruyoruz, bu işin gelişimi konusunda fakültelerden başlayıp içinde spor sevdası olan kişileri doğru şekilde yetiştirmek gerekiyor diye düşünüyoruz. Bu konuyla ilgili 2019-20 sezonu öncesinde fakültelerle görüşerek bu amacımıza daha çabuk ulaşmak istiyoruz. Yeni sezonla beraber daha güzel işlere imza atmayı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

MEB ile ortak çalışma

Kalifiye eleman yetiştirme noktasında önemli adımlar atacaklarının altını çizen Başkan Hüseyin Doğru, “Milli Eğitim Bakanlığı ile de birtakım çalışmalarımız var. TSYD Ankara olarak gelişim liselerine kadar inip daha bilinçli ve bu işi seven insanları daha yukarıya taşımak için mücadelemiz sürüyor. Spor yazarlığının önemini her kulvarda vurgulamak için çabamız sürecek. Üniversitelerle protokol imzaladıktan sonra basın birimlerinden çok güzel geri dönüşler aldık. Kalifiye elemanlar yetiştirmeyi küçük yaştan itibaren başlattık. Çok güzel oldu” dedi.

“Projelerimizi, ülkenin her yerine götürmek istiyoruz”

TSYD Ankara’nın vizyonunu ve görünümünü değiştirecek hamleleri yapacaklarını belirten Başkan Hüseyin Doğru’nun ifadeleri şu şekilde:

“Çalışmalarımız sadece futbol odaklı olmayacak. Sporun her dalına uzanmak istiyoruz. Amatör spor dallarına ait çalışmalarımız sürüyor, federasyonlarla görüşüyoruz. Geride bıraktığımız dönemde de birçok sosyal sorumluluk projelerine imza attık. Sporun bütün dallarını bilen ve o spor dalları ile uğraşan gençleri yetiştirmek istiyoruz. Bu konudaki projelerimizi, ülkenin her yönüne yaymak istiyoruz. Spor kültürüne ulaşmış bir genç, ilerideki yıllarda bu kültürü başkalarına aşılayacaktır. Yeni dönemde çok farklı bir vizyon ve görünümlü TSYD Ankara göreceksiniz.”

“İlhan Cavcav, sembol bir isimdir”

Gençlerbirliği’nin duayen merhum başkanı İlhan Cavcav’ın anısına bir turnuva düzenlediklerini belirten Başkan Doğru, “İlhan Cavcav, Türk futbolunun duayeni ve sembol olmuş bir ismidir. Uygulamaları ile takdiri hak eden bir isimdir. Okulların tatil olduğu dönemde, alt yaş gruplarına ait, “İlhan Ağabey Futbol Turnuvası” düzenledik. İlhan Cavcav’ın yaptıklarına daha çok değer katmak için bu projemizi hayata geçirdik. Gençlerbirliği de bu duruma çok sıcak bakmıştı. Bu turnuvamızı da süregelen bir yapıya kavuşturmak istiyoruz” dedi.

“Ankaragücü ve Gençlerbirliği, TSYD Ankara Turnuvası’nın ana faktörüdür”

Ankaragücü ve Gençlerbirliği olmadan TSYD Ankara Kupası’nın düşünülmeyeceğini dile getiren Başkan Hüseyin Doğru, “Özlenen Ankara derbisi, TSYD Ankara Kupası’nda gerçekleşecek. Uzun yıllar sonra da Süper Lig’de Başkent derbisi heyecanı yaşanacak. Ankaragücü ve Gençlerbirliği, TSYD Ankara Turnuvası’nın ana faktörünü oluşturur. Bu kupa maçlarında, bu iki takımın göz ardı edilmesi doğru değil. Bu iki takım, hangi ligde olursa olsun, bu turnuvanın ana unsurudur ve ev sahibidir. Biz varken, bu iki takım her zaman bu turnuvada olacaktır. Bunun sözünü veririm” şeklinde konuştu.

Başkan Yiğiner ve Cavcav’a teşekkür

Bu turnuvanın yapımı aşamasında desteklerini esirgemeyen Yiğiner ve Cavcav’a teşekkür eden Başkan Doğru, “Bu turnuvayı her zaman olduğu gibi 4’lü olarak düşünmüştük ama Süper Kupa’nın Ankara’da oynanacak olması nedeniyle Eryaman Stadyumu’nda yaşanabilecek zemin sorunlarını düşünerek tek maçlı bir başkent derbisi düşündük. Bu süreçte bize yardımları dokunan Başkan Mehmet Yiğiner ve Başkan Murat Cavcav’a teşekkür ediyoruz. Biz, bu turnuvanın yapımında sadece aracı konumundayız, bu iki takım ise bu turnuvanın ev sahibidir” dedi.

“Turnuvamızı bir şölen havası içerisinde geçirmek istiyoruz” diyen TSYD Ankara Şubesi Başkanı Hüseyin Doğru, açıklamalarını şu şekilde tamamladı:

“Ankaralı futbolseverleri bu şölene davet ediyoruz. Ayrıca bu karşılaşmayı TRT yayınlayacak. Bu turnuvamıza değer katan TRT’ye teşekkür ediyorum. Turnuvanın hayata geçmesi için TFF, Spor Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Müdürlüğü de gereken kolaylığı sağladı. Bu turnuvanın iyi geçmesi için mücadele veren tüm paydaşlara tekrar teşekkür ediyoruz”