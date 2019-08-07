Serkan Özbalta: "Takımımdan son derece memnunum"

Keçiörengücü Teknik Direktörü Serkan Özbalta, takımının hazırlık maçında Ankaragücü’nü 2-1 yenmesinin ardından Klasspor TV mikrofonlarına değerlendirmelerde bulundu.

“Oyunumuzdan memnunum”

Kendilerine ait oyun felsefeleri olduğunu dile getiren Özbalta, “Oyunumuzdan memnunum. Geçen seneden beri gelen bir oyun mantalitemiz var. Bunu oyunculara iyi aşıladığımızı düşünüyoruz. Bunun da geri dönüşlerini iyi aldık. Ankaragücü karşısındaki oyun, beni son derece mutlu etti. Hazırlık maçı sayesinde hatalarımızı görmüş oluyoruz. Ligde oynayacağımız Eskişehirspor maçına kadar eksiklerimizi gidereceğiz” dedi.

“Katkı sağlayacak isimleri transfer etmek istiyoruz”

Takım için değerli olabilecek isimleri, transfer edeceklerinin altını çizen Özbalta, “İş ahlakı ve disiplini olan yabancı oyuncuları, kadromuza kattık. Ancak bazı oyuncularımız kampa geç katıldı. Her takımda olabilen sıkıntıları biz de yaşıyoruz. Transfer dönemi bitmeden önce takımımıza değer katacak isimleri transfer etmeye çalışacağız. Transfer yapmak için transfer yapmak istemiyoruz, katkı sağlayacak isimleri takımımıza katmak istiyoruz” diye konuştu.

“Öncelikle ligde kalmayı hedefliyoruz”

Hedefleri hakkında da açıklamalarda bulunan Özbalta, “Bu seneki hedefimiz, ligde kalmaktır. Kendimize göre planlarımız ve projelerimiz var. Sahaya çıkarken buna uygun bir oyun sergileyeceğiz. Maç maç değerlendirip hedefimizi yeniden şekillendirebiliriz” şeklinde konuştu.

Yiğiner’den oyuncu sözü

Başkan Mehmet Yiğiner’in oyuncu anlamında yardım edebileceği söylediğini aktaran Özbalta, “Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ile kulüp başkanımız, maç oynanırken konuştu. Keçiörengücü’ne faydalı olabilecek isimleri, Ankaragücü’nden transfer etmeyi düşünebiliriz. Bu konuda Başkan Yiğiner de yardım edeceğini söyledi. Çok mutlu oldum, çok taze gelişen bir olay bu. İleriki günlerde bu konu netleşir” ifadelerini kullandı.

“Aktepe Stadyumu, lige hazır olacak”

Aktepe Stadyumu’nun ligde oynanacak maçlar öncesinde hazır hale geleceğini vurgulayan Özbalta, “Aktepe Stadyumu’nu lige hazırlamaya çalışıyorlar. Passolig ile ilgili oluşan sorunlar çözülecek. Yapay çim olmasının maç oynanmasında herhangi bir sakıncası yok. 1 haftaya kadar bütün sorunlar çözülecek ve iç saha maçlarımızı Aktepe’de oynayacağız” dedi.