Aykan Atik: "İstediğimiz seviyede değiliz"

Ankaragücü Teknik Direktörü Aykan Atik, Keçiörengücü’ne 2-1 skorla kaybedilen maçın ardından Klasspor TV mikorofnlarına açıklamalarda bulundu.

Keçiörengücü’nün kendilerinden daha iyi oynadığını itiraf eden Aykan Atik, “Keçiörengücü karşısına 45 dakikalık iki karma bir kadroyla çıktık. Tüm oyuncularımızı görmek istedik. İstenilen oyun ve tempoyu sahaya yansıtamadık. Topun gerisinde iyi durduk ama pozisyonları iyi değerlendiremedik. Keçiörengücü, bizden daha çok topla oynadı” dedi.

Pazdan ve Orgill’i riske atmamak için oynatmadıklarını söyleyen Atik, “Antrenman eksikleri var. Birçok oyuncumuz da hazır değil. Bu durum da sahaya yansıyor. Gençlerbirliği maçında duruma göre bu isimleri oynatabiliriz, lig maçına yetişecekler. Pinto ve Faty de antrenmanlara katıldı. Lige hazır olacaklar” diye konuştu

“Bir an önce toparlanıp lige gireceğiz”

Oyuncuların farklı zamanlarda takıma katıldıkları için sorunların yaşandığını dile getiren Aykan Atik, “Takım, oyuncu ve kondisyon anlamında tam istenilen seviyede değil. Bunu net olarak söylemem lazım. Oyuncuların çoğu farklı zamanlarda geldiği için böyle bir sorunumuz var. Bireysel antrenmanlarımızın dozunu ona göre ayarlıyoruz. Bir an önce toparlanıp lige gireceğiz” dedi.

“Thomas Heurtaux’u takımda düşünmüyoruz”

“Gençlerbirliği maçında son durumumuzu göreceğiz. O gün daha ciddi bir karşılaşma olacak. O gün daha net bir Ankaragücü izleyeceğiz” diyen Ankaragücü Teknik Direktörü Aykan Atik, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Transfer yasağının kaldırılması noktasında yüzde veremem ama Başkanımız Yiğiner bu konuyla ilgili uğraşıyor. Başkanımızın transfer yasağını açacağını düşünüyorum. Eksik bölgelerimiz var. Stoper oyuncusu Thomas Heurtaux’u takımda düşünmüyoruz. Pazdan, Kulusic, Yalçın ve Alihan ile yola devam edeceğiz”