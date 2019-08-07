Ankaragücü'nden kötü prova

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, hazırlık karşılaşmasında TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü'ne 2-1 yenildi.
Sarı-lacivertli ekibin Beştepe Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada MKE Ankaragücü'nen tek golü 6. dakikada Sedat Ağçay'dan geldi.
Konuk ekip Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri ise 2. dakikada Cem Ekinci ve 26. dakikada Burak Aydın kaydetti.
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