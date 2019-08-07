Ankaragücü, Ricardo Faty ile yeniden imzaladı

7-8 oyuncu dedigi lisansi hala bizde olanlar. Yeni imza degil kitabina uydurup sozlesme uzatmak bunun adi. Sorunca ben 7-8 Yeni oyuncu demedim 7-8 oyuncu dedim bunlar bizim kendi oyuncularimizda olabilir diyecek.

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Güçlü ankara

7 Ağustos 201918:15

Pinto ile faty iyi bir teklif bulsaydı zaten giderdi. Faty efendi bir oyuncu pinto da öyle. Ama iyi bi teklif olsaydı zaten beklemezlerdi