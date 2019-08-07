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Ankaragücü, Ricardo Faty ile yeniden imzaladı
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ANKARAGÜCÜ, RİCARDO FATY İLE YENİDEN İMZALADI

Ankaragücü, Ricardo Faty ile yeniden imzaladı

Ankaragücü, geçtiğimiz sezon kadrosunda bulunan Ricardo Faty ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

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Ankaragücü, geçtiğimiz sezon kadrosunda bulunan Ricardo Faty ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Türkiye’yi ve Ankara’yı çok sevdiğini belirten Ricardo Faty, “Sahalara dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Güzel ve başarılı bir sezon geçireceğimizi ümit ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başarılı orta saha oyuncusu Ricardo Faty, geçen sezon Ankaragücü formasıyla Süper Lig'de 19 maça çıkıp 3 gol atmıştı.
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2
Yahya
7 Ağustos 201922:04
7-8 oyuncu dedigi lisansi hala bizde olanlar. Yeni imza degil kitabina uydurup sozlesme uzatmak bunun adi. Sorunca ben 7-8 Yeni oyuncu demedim 7-8 oyuncu dedim bunlar bizim kendi oyuncularimizda olabilir diyecek.
1
Güçlü ankara
7 Ağustos 201918:15
Pinto ile faty iyi bir teklif bulsaydı zaten giderdi. Faty efendi bir oyuncu pinto da öyle. Ama iyi bi teklif olsaydı zaten beklemezlerdi
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