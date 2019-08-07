Kerem Gönlüm Sigortam.net İTÜ'de

Eski milli basketbolcu Kerem Gönlüm, tekrar forma giymeye hazırlanıyor.
41 yaşındaki Gönlüm, Basketbol 1'inci Ligi ekiplerinden Sigortam nokta net İTÜ ile anlaşma sağladı.
Geçen sezonu boş geçiren tecrübeli isim, kariyerinde, Mydonese Kolejliler, Ülkerspor, Anadolu Efes, Galatasaray ve Pınar Karşıyaka gibi takımların formasını giymişti.
Gönlüm, Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nde 242 kezle en çok maça çıkan Türk oyuncu konumunda bulunuyor.
128 kez milli formayı giyen Kerem Gönlüm, 2010 Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazanan kadroda da yer almıştı.
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