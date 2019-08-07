﻿
Avrupa Ligi'nde 3. tur maçları başladı
﻿
Site İçi Arama
﻿

AVRUPA LİGİ'NDE 3. TUR MAÇLARI BAŞLADI

Avrupa Ligi'nde 3. tur maçları başladı

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turunda heyecan oynanan 3 maçla başladı.

184 Okunma
 
 

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 3. eleme turu ilk ayağında 3 karşılaşma tamamlandı.

Ligde yarın bir, 8 Ağustos Perşembe günü ise 32 maç yapılacak ve turun ilk ayağı sona erecek. Trabzonspor, Çekya temsilcisi Sparta Prag, Yeni Malatyaspor da Sırbistan ekibi Partizan ile perşembe günü deplasmanda karşılaşacak.

Play-off turuna yükselecek ekipler, 13-15 Ağustos tarihlerindeki rövanşların ardından belli olacak.

Günün alınan sonuçları şöyle:

Ararat (Ermenistan) - Saburtalo (Gürcistan): 1-2

Riga (Letonya) - HJK Helsinki (Finlandiya): 1-1

Sutjeska (Karadağ) - Linfield (Kuzey İrlanda): 1-2

 
ETİKETLER
Serkan Özbalta: "Takımımdan son derece memnunum"
Aykan Atik: "İstediğimiz seviyede değiliz"
Ankaragücü'nden kötü prova
2
Ankaragücü, Ricardo Faty ile yeniden imzaladı
1
Tiago Pinto yuvaya geri döndü
En yüksek bedelle satılan futbolcular
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿