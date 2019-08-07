Fenerbahçe Kolarov'da ısrarcı

Sarı lacivertliler, Roma’nın bonservis talebini düşürmeye çalışıyor.

33 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe ile her konuda anlaşırken, kulübünün kendisine kolaylık sağlamasını istiyor.

Yönetim de yapılacak yeni transferler için elindeki bonservis bütçesini düşürmek istemiyor.



Sarı lacivertli ekip, stoper, ön libero ve kanat-forvet transferleri için maddi olarak elinde olabildiğince artı bonservis miktarı tutmayı hedefliyor.

Görüşmeler bu nedenle bir süre daha uzayabilir.



İtalyan temsilcisinin bonserviste indirime gitmesi halinde Fenerbahçe, resmi adım atacak.

Bir diğer İtalyan ekibi Inter de 33 yaşındaki futbolcu ile ilgileniyor.