Fenerbahçe Kolarov'da ısrarcı

Sarı lacivertliler, Roma’nın bonservis talebini düşürmeye çalışıyor.
33 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe ile her konuda anlaşırken, kulübünün kendisine kolaylık sağlamasını istiyor.
Yönetim de yapılacak yeni transferler için elindeki bonservis bütçesini düşürmek istemiyor.
Sarı lacivertli ekip, stoper, ön libero ve kanat-forvet transferleri için maddi olarak elinde olabildiğince artı bonservis miktarı tutmayı hedefliyor.
Görüşmeler bu nedenle bir süre daha uzayabilir.
İtalyan temsilcisinin bonserviste indirime gitmesi halinde Fenerbahçe, resmi adım atacak.
Bir diğer İtalyan ekibi Inter de 33 yaşındaki futbolcu ile ilgileniyor.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.