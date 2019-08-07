Beşiktaş'ın hedefinde 3 isim var

Transfer döneminin başından beri adı Beşiktaş ile anılan Umut Meraş konusunda ise bekleme devam ediyor.

Son olarak 6 milyon Lira teklif eden yönetim, gelecek yanıtı bekliyor.

Kaleye, Karius ve Utku ile birlikte rekabet ortamı yaratacak bir ismi daha kazandırması beklenen siyah beyazlılarda son aday yine Bursaspor’dan Muhammet Şengezer oldu.

Muhammet ile ilgili detaylar, önümüzdeki günlerde netleşecek.

Hücum hattını da güçlendirmek isteyen Kartal, daha önce anlaşmaya vardığı Mohamed Elyounoussi’yi kiralamak için kulübü Southampton’dan haber bekliyor.

Bu hafta içinde bir görüşme daha yapılması planlanıyor.

Burak Yılmaz’ın sakatlığı ve Umut Nayir’den istenilen verimin alınamamasından dolayı Başiktaş, santraforda da alternatif isimlere yoğunlaştı.

Everton forması giyen Yannick Bolasie, siyah beyazlıların radarına girdi.

30 yaşındaki Demokratik Kongo’lu oyuncu için ilk görüşme de gerçekleştirildi.

Yannick Bolasie’yi kiralık olarak takıma kazandırmak isteyen yönetim, İngiliz ekibinin cevabını bekliyor.