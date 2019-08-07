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En çok kazanan kadın sporcu Serena Williams
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EN ÇOK KAZANAN KADIN SPORCU SERENA WİLLİAMS

En çok kazanan kadın sporcu Serena Williams

Kariyerinde 23 grand slam şampiyonluğu bulunan ABD'li tenisçi Serena Williams, 29,2 milyon dolarlık geliriyle son bir yılda en fazla kazanan kadın sporcu oldu.

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Forbes dergisinin Haziran 2018 ile Haziran 2019 arasındaki maaş, sponsor gelirleri ve bonusları hesaba katarak hazırladığı listede, en çok kazanan kadın sporculara yer verildi.

14 aylık aranın ardından kortlara dönen ve katıldığı son 6 grand slam turnuvasının 3'ünde final oynayan 37 yaşındaki Williams, sponsorluk anlaşmaları sayesinde 29,2 milyon dolar gelire ulaşarak söz konusu dönemde en çok kazanan kadın sporcular listesinde zirveyi bırakmadı.

Kariyerinde ABD Açık ve Avustralya Açık şampiyonlukları bulunan Japon raket Naomi Osaka, 24,3 milyon dolar kazancıyla ikinci sıraya yerleşirken, Alman tenisçi Angelique Kerber ise 11,8 milyon dolarlık geliriyle üçüncü sırayı aldı.

Tamamını tenisçilerin oluşturduğu son bir yılın en fazla kazanan 10 kadın sporcusu şöyle:

     Sporcu  Branş   Kazanç (dolar) 
 1   Serena Williams   Tenis  29,2 milyon
 2  Naomi Osaka   Tenis  24,3 milyon
 3  Angelique Kerber   Tenis  11,8 milyon
 4  Simona Halep  Tenis  10,2 milyon
 5  Sloane Stephens  Tenis   9,6 milyon
 6  Caroline Wozniacki  Tenis    7,5 milyon
 7  Maria Sharapova  Tenis    7 milyon
 8   Karolina Pliskova  Tenis    6,3 milyon
 9  Elina Svitolina  Tenis   6,1 milyon
10  Venus Williams  Tenis   5,9 milyon
 
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