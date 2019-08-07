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Öncü kardeşler Avusturya'da piste çıkacak
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ÖNCÜ KARDEŞLER AVUSTURYA'DA PİSTE ÇIKACAK

Öncü kardeşler Avusturya'da piste çıkacak

Can Öncü ve Deniz Öncü, hafta sonu Moto3 Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek.

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Milli motosikletçiler Can ve Deniz Öncü kardeşler, hafta sonunda Moto3 Dünya Şampiyonası’nın Avusturya ayağında mücadele edecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın 11. ayağı 9-11 Ağustos tarihlerinde 4 bin 300 metrelik Red Bull Ring pistinde yapılacak.

KTM Ajo Takımı ile şampiyonada sahne alacak Türk sporcular, 9 Ağustos Cuma günü serbest antrenmanlara, 10 Ağustos Cumartesi günü de sıralama yarışlarına katılacak.

23 tur üzerinden koşulacak final yarışı ise 11 Ağustos Pazar günü TSİ 12.00’de başlayacak.

 
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