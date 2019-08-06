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Tiago Pinto yuvaya geri döndü
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TİAGO PİNTO YUVAYA GERİ DÖNDÜ

Tiago Pinto yuvaya geri döndü

Öncelikle iç transfere yönelen Ankaragücü, geçtiğimiz sezon takımdan ayrıldığını açıklayan Tiago Pinto ile yeniden anlaşma sağlayıp oyuncu ile 3 senelik yeni sözleşme imzaladı.

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Öncelikle iç transfere yönelen Ankaragücü, geçtiğimiz sezon takımdan ayrıldığını açıklayan Tiago Pinto ile yeniden anlaşma sağlayıp oyuncu ile 3 senelik yeni sözleşme imzaladı.

Tekrar Ankaragücü’nde bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Tiago Pinto, “Bir an önce sahaya çıkmak istiyorum. Taraftarlarımıza sevgilerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

Başarılı sol bek oyuncusu Tiago Pinto, geçen sezon Ankaragücü forması ile 26 maçta forma giyip 1 gol atmıştı.
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