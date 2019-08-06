Son yıllarda Türkiye'den yüksek bonservis bedelleriyle ayrılan oyuncular listesine son olarak 22 yaşındaki milli futbolcu Yusuf Yazıcı eklendi.
Trabzonspor'un altyapısında yetişen Yusuf, 16.5 milyon euro bedelle bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Lille'in yolunu tuttu.
Beşiktaş'tan 22 milyon euro karşılığında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer olarak Türkiye'den yurt dışına en yüksek bonservis bedeliyle transfer edilen oyuncu olarak tarihe geçen Cenk Tosun, listenin ilk sırasında yer aldı. Yusuf ise bu transferle ikinci sıraya yerleşti.
Yusuf, 16 milyon avroya Fenerbahçe'den Napoli'ye giden Eljif Elmas, Ell Ehli'ye satılan Moussa Sow ve aynı bedelle Galatasaray'dan Stoke City'e transfer olan Badou Ndiaye'yi geride bıraktı.
Trabzonspor'un en pahalı satışı
Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'un bonservisinden en fazla para kazandığı oyuncusu oldu.
Genç futbolcu, 2008 yılında Rusya'nın Rubin Kazan takımına 8.7 milyon euro bedelle satılan Gökdeniz Karadeniz'i de geçerek bordo-mavililere en fazla bonservis bedeli kazandıran futbolcu unvanını ele geçirdi.
En yüksek bedelle satılan futbolcular
Türkiye'den yurt dışına en yüksek bedelle satılan futbolcular şunlar:
Türkiye'den yurt dışına en yüksek bedelle satılan futbolcular şunlar:
Cenk Tosun - Beşiktaş - Everton 22 milyon euro
Yusuf Yazıcı - Trabzonspor - Lille 16.5 milyon euro
Badou Ndiaye - Galatasaray - Stoke City 16 milyon euro
Eljif Elmas - Fenerbahçe - Napoli 16 milyon euro
Moussa Sow - Fenerbahçe - El-Ehli 16 milyon euro
Elvir Balic - Fenerbahçe - Real Madrid 15,6 milyon euro
Cengiz Ünder - Medipol Başakşehir - Roma 13,4 milyon euro
Demba Ba - Beşiktaş - Shanghai Shenhua 13 milyon euro
Simon Kjaer - Fenerbahçe - Sevilla 12,5 milyon euro
Bruma - Galatasaray - RB Leipzig 12,5 milyon euro
Jay Jay Okocha - Fenerbahçe - Paris Saint Germain 12,4 milyon euro
Arda Turan - Galatasaray - Atletico Madrid 12 milyon euro
Nicolas Anelka - Fenerbahçe - Bolton Wanderers 12 milyon euro
Ozan Kabak - Galatasaray - Stuttgart 11 milyon euro
Emmanuel Emenike - Fenerbahçe - Spartak Moskova 10 milyon euro
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