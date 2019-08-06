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Adanaspor'da ayrılık
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ADANASPOR'DA AYRILIK

Adanaspor'da ayrılık

TFF 1. Lig ekibi Adanaspor, Macar forvet oyuncusu Robert Feczesin ile yollarını ayırdı.

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Turuncu-beyazlı ekip, yeni sezonda takımda düşünülmeyen 33 yaşındaki Feczesin ile anlaşarak sözleşmesini karşılıklı feshetti.

Geçen sezon takıma dahil olan Feczesin'in bir yıl daha sözleşmesi bulunuyordu.

 
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