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Avrupa'da transfer rüzgarı
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AVRUPA'DA TRANSFER RÜZGARI

Avrupa'da transfer rüzgarı

Avrupa'da yoğun bir transfer dönemi yaşanıyor. İşte yaşanan tüm gelişmeler...

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Crystal Palace, Chelsea'den ayrılan Gary Cahill'i transfer etti.

İngiliz stoper, Premier Lig ekibiyle ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

33 yaşındaki oyuncu, Chelsea'de 7 yıl görev yaptı.

Cahill, forma şansı bulmakta zorlandığı Mavilerde geçen sezon 8 maça çıktı.

Sane Münih'e yakın

Lorey Sane'nin, Bayern Münih'e transferinin an meselesi olduğu iddia edildi.

France Football, Bayvera ekibinin başarılı oyuncu için Manchester City ile 110 milyon euroya el sıkıştığını yazdı.

Bayern Münih, Sane'ye de yıllık 18 milyon euro ödeyecek.

United transfere doymuyor

Harry Maguire'yi kadrosuna katan Manchester United, gözünü Premier Lig'in bir başka yıldızına dikti.

İngiliz ekibi, Tottenham'ın Danimarkalı oyuncusu Christian Eriksen'i renklerine bağlamak istiyor.

Manchester United'ın, bu transfer için 60 milyon euro önerdiği belirtiliyor.

Tottenham ise Eriksen için 140 milyon euro talep ediyor.

Danimarkalı oyuncunun sözleşmesinin son yılına girmiş olması, Manchester United'ın elini güçlendiriyor.

Wayne Rooney, Ada'ya geri mi dönüyor?

Championship ekiplerinden Derby Country, 33 yaşındaki yıldıza oyuncu - antrenör teklifinde bulunmaya hazırlanıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde DC United forması giyen Rooney'in, kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

BBC'de yer alan haberde yıldız oyuncunun bu teklife sıcak bakabileceği belirtildi.

Derby Country'yi, geçen sezon Fenerbahçe'de görev yapan Phillip Cocu çalıştırıyor.

Real Madrid'in Paul Pogba ısrarı devam ediyor

Teknik direktör Zidane, Fransız futbolcu dışında transfer istemediğini yönetime bildirdi.

Manchester United ise 26 yaşındaki yıldızın takımdan ayrılmasına izin vermiyor.

Pogba için Juventus'un da devrede olduğu belirtildi.

 
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