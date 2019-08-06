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Yusuf Yazıcı transferinin detayları açıklandı
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YUSUF YAZICI TRANSFERİNİN DETAYLARI AÇIKLANDI

Yusuf Yazıcı transferinin detayları açıklandı

Trabzonspor, Lille'in Yusuf Yazıcı transferi için fesih bedeli olarak 16,5 milyon euro ödeyeceğini KAP'a bildirdi.

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Lille, Yusuf Yazıcı'nın 25 maç oynaması halinde 1 milyon Euro daha ödeyecek. Bordo mavililer ayrıca bir sonraki satıştan da %20 pay alacak.

Fransız kulübü, Yusuf Yazıcı'yı Türkiye'den bir kulübe verirse Trabzonspor'a 20 milyon euro tazminat ödeyecek. Bordo mavililer bu transferle birlikte Lille'den Edgar Le'nin bonservisini de almış oldu.

 
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